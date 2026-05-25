Dirigente partidista asiste a ceremonia de entierro de mártires vietnamitas en provincia de Ha Tinh

Ha Tinh, Vietnam (VNA) – Una ceremonia de homenaje y entierro de los restos de nueve soldados voluntarios y expertos vietnamitas que sacrificaron sus vidas en Laos durante la guerra pasada se celebró esta mañana en el cementerio de mártires Nam, en la comuna de Tu My, provincia central de Ha Tinh.



El acto contó con la participación de Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



También asistieron miembros del Comité Central del Partido, representantes de la Oficina de este órgano rector, el Ministerio de Defensa, diversos ministerios y organismos, autoridades de Ha Tinh, el Comando de la Región Militar 4, residentes locales y delegaciones de los comités especiales de las provincias laosianas de Vientiane y Bolikhamxay.



En su intervención en la ceremonia, Nguyen Thi Nguyet, vicepresidenta del Comité Popular de Ha Tinh, destacó que durante la lucha por la liberación nacional, decenas de miles de jóvenes y cuadros vietnamitas cruzaron la cordillera de Truong Son para combatir junto al ejército y el pueblo laosianos contra el enemigo común. Muchos soldados voluntarios y expertos vietnamitas cayeron en Laos, contribuyendo significativamente a las victorias de ambas naciones y ayudando a forjar la solidaridad especial y la amistad duradera entre Vietnam y Laos.

Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en el acto. (Foto: VNA)

Desde 1999, con el apoyo del Partido, el Estado y el pueblo de Laos, el comité especial provincial y el equipo de búsqueda y recuperación de restos de mártires han localizado y repatriado 835 restos de mártires, incluidos los nueve recuperados durante la temporada seca 2025-2026, informó.



Afirmó que la provincia continuará implementando la campaña de 500 días para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires con vistas al 80 aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio).



Asimismo, subrayó la importancia de atender a los veteranos de guerra, soldados heridos, familias de mártires y otros beneficiarios de políticas preferenciales.



En la ocasión, expresó su profundo agradecimiento al Partido, el Estado y el pueblo de Laos, así como a las autoridades y habitantes de Vientiane y Bolikhamxay, por su estrecha cooperación en la localización, recuperación y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas./.



