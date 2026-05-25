Vietnam activa medidas para garantizar suministro eléctrico durante pico de calor

Hanoi (VNA)- Ante las previsiones de la temporada de calor de 2026, el Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) solicitó a las corporaciones eléctricas regionales implementar diversas medidas destinadas a garantizar un suministro eléctrico seguro y estable.



De acuerdo con las directrices de EVN, las unidades eléctricas deben inspeccionar y dar mantenimiento de forma periódica a la red eléctrica para asegurar una operación segura y eficiente, limitar las sobrecargas localizadas y minimizar las interrupciones del servicio.



Asimismo, EVN pidió restringir la ejecución de proyectos de construcción, reparaciones mayores, mantenimientos rutinarios y sustituciones periódicas de medidores durante la estación seca y el periodo de temperaturas extremas.



Las unidades deben respetar estrictamente los horarios anunciados para interrupciones o reducciones del suministro eléctrico y evitar suspensiones por trabajos de reparación o modernización en días con temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, salvo en casos de fuerza mayor.



Además de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, EVN instó a las empresas distribuidoras a reforzar la atención al cliente y las actividades de comunicación relacionadas con el ahorro energético y el uso eficiente de la electricidad.



Las unidades deben difundir activamente recomendaciones y orientaciones prácticas a través de los medios de comunicación, especialmente sobre el uso de equipos de alto consumo energético durante los periodos de intenso calor.



Por otra parte, EVN alentó a los usuarios a utilizar aplicaciones y sitios web de atención al cliente para monitorear diariamente su consumo eléctrico y contactar de manera proactiva a las compañías eléctricas en caso de detectar aumentos inusuales en el consumo, con el fin de recibir asistencia y revisiones oportunas./.

VNA