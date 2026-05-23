Celebraciones de Vesak 2026 ofrecen actividades culturales y benéficas en Da Lat

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Las celebraciones de Vesak 2026 comenzaron hoy en el centro de la ciudad de Da Lat, en la provincia altiplánica de Lam Dong, con una amplia agenda de actividades culturales, espirituales y benéficas.



Durante la ceremonia inaugural, el venerable Thich Minh Nhat, jefe del Comité Ejecutivo de la Sangha Budista de Vietnam en Lam Dong, destacó que esta edición de Vesak busca proyectar la imagen del budismo vietnamita como una religión estrechamente vinculada al destino de la nación, al tiempo que promueve el espíritu de compromiso social y contribución al desarrollo del país y al bienestar de la población en la nueva etapa.



Asimismo, señaló que el festival pretende fomentar entre la ciudadanía un estilo de vida saludable, compasivo y solidario, reforzar la responsabilidad social hacia la comunidad y la patria, y contribuir a la construcción de una sociedad pacífica, humanista y sostenible.



Vesak, festividad que conmemora el nacimiento de Buda Shakyamuni, fue reconocido por las Naciones Unidas como un festival cultural y religioso internacional por la paz. La edición de este año se celebra del 23 al 31 de mayo en el centro de Da Lat y prevé atraer a decenas de miles de dignatarios budistas, fieles, turistas y residentes locales.



Uno de los principales atractivos del festival es el programa denominado “viaje experiencial”, integrado por 15 actividades destacadas, entre ellas una procesión budista, el encendido de siete flores de loto en el lago Xuan Huong, una feria de gastronomía vegetariana y cultura budista, la exposición “El camino hacia la iluminación”, además de la entrega de becas y viviendas benéficas, un mercado solidario llamado “Compartiendo amor” y desfiles de vehículos decorados con flores por las calles de Da Lat.



El evento también contempla diversas actividades de bienestar social y caridad dirigidas a las comunidades locales, incluyendo visitas y entrega de obsequios a familias con méritos revolucionarios, apoyo a centros de protección social y programas de plantación de árboles enfocados en promover la protección ambiental y el desarrollo sostenible en consonancia con las enseñanzas budistas.



En el acto inaugural, el comité organizador lanzó además concursos creativos orientados a festivales budistas vietnamitas en áreas como literatura, música, arquitectura y bellas artes.



Se espera que estas iniciativas impulsen la creación de obras con alto valor ideológico y artístico, contribuyendo a preservar y promover la identidad cultural del budismo vietnamita en la vida contemporánea./.

VNA