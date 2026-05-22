Sociedad

Impulsan intercambios culturales entre Vietnam e India

Lam Dong inauguró un Espacio Cultural de la India con más de 300 títulos y materiales culturales, fortaleciendo los intercambios culturales y la cooperación entre Vietnam e India.

Delegados que participan en el Espacio Cultural de India (Foto: VNA)
Delegados que participan en el Espacio Cultural de India (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) – El Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong, en coordinación con el Consulado General de la India en Ciudad Ho Chi Minh, inauguró hoy el Espacio Cultural de la India en la Biblioteca provincial, en una iniciativa que forma parte de las actividades de diplomacia cultural de la localidad y contribuye al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam e India.

El Espacio Cultural de la India reúne más de 300 títulos, documentos e imágenes sobre la historia, la cultura, el país y la población india. Además de servir como lugar de exhibición de libros, materiales y valores culturales distintivos de la India, el espacio busca convertirse en un punto de referencia para funcionarios, estudiantes y ciudadanos interesados en profundizar sus conocimientos sobre la historia, la cultura, la sociedad y los logros de desarrollo de esa nación.

Durante la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Minh, destacó que Vietnam e India mantienen una tradicional relación de amistad forjada a lo largo de generaciones y fortalecida constantemente en diversos ámbitos, entre ellos la política, la cultura, la educación, el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.

Según el funcionario, la creación del Espacio Cultural de la India en Lam Dong constituye una muestra concreta de esa cooperación fructífera y refleja, al mismo tiempo, la atención de la provincia al trabajo de diplomacia cultural, el impulso de los intercambios internacionales y el fortalecimiento de los vínculos culturales en la etapa actual.

Nguyen Minh pidió al Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo continuar orientando a la Biblioteca de Lam Dong para aprovechar de manera eficaz este espacio cultural, así como organizar más actividades de intercambio, exposiciones bibliográficas, coloquios y programas de experiencias culturales, con el objetivo de facilitar a la población, especialmente a los jóvenes, el acceso y la comprensión sobre la India y su gente.

Por su parte, el cónsul general de la India en Ciudad Ho Chi Minh, Vipra Pandey, afirmó que el Espacio Cultural de la India es una iniciativa práctica que refleja el compromiso común de ambas partes de promover el entendimiento cultural y el intercambio de conocimientos.

Añadió que este espacio se convertirá en una valiosa fuente de información para estudiantes, investigadores y lectores de Lam Dong interesados en conocer más sobre la India, desde su historia, cultura, tradiciones y literatura hasta su desarrollo contemporáneo. Asimismo, consideró que la iniciativa servirá de plataforma para profundizar los intercambios culturales y abrir nuevas oportunidades de cooperación entre organizaciones indias y socios de Lam Dong en el futuro.

En los últimos años, Lam Dong ha priorizado las inversiones en el desarrollo de infraestructuras culturales, en las cuales la Biblioteca provincial desempeña un papel relevante en la construcción de una sociedad de aprendizaje, el mejoramiento del nivel educativo y el fomento de la cultura de la lectura. Se espera que el Espacio Cultural de la India contribuya a enriquecer las fuentes de información y a crear un entorno favorable para el aprendizaje, la investigación y el intercambio cultural de la comunidad./.

VNA
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