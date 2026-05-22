Vietnam y Rusa fortalecen una cooperación educativa más sustantiva y efectiva

Hanoi (VNA) – La tercera Conferencia de Rectores de Universidades de Vietnam y Rusia se celebró hoy en Hanoi, organizada por el Ministerio de Educación y Formación en coordinación con organismos competentes. El evento constituye una de las actividades más destacadas del Año de Cooperación Científica y Educativa Vietnam-Rusia 2026.



Durante la ceremonia inaugural, el miembro del Buró Político y viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, presidente de la sección vietnamita del Comité Intergubernamental Vietnam-Rusia de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Técnica, expresó su sincero agradecimiento al Estado, al Gobierno, a las universidades y a la comunidad científica rusa por el valioso apoyo brindado a Vietnam durante las últimas décadas.



El vicepremier destacó que la Federación Rusa, y anteriormente la Unión Soviética, contribuyó a la formación de decenas de miles de científicos, ingenieros, expertos y directivos vietnamitas. Muchos de ellos ocupan actualmente cargos clave en organismos del Partido y del Estado, centros de investigación, universidades y empresas, aportando activamente al desarrollo nacional.



Asimismo, subrayó que el Acuerdo de Cooperación en Educación Superior firmado entre ambos Gobiernos en 2024, junto con la concesión anual de mil becas rusas para estudiantes vietnamitas, refleja la firme determinación de fortalecer la cooperación educativa y consolidar la asociación estratégica integral entre los dos países.



Pham Gia Tuc afirmó además que la conferencia representa un foro relevante para que las universidades de ambas naciones refuercen sus vínculos y materialicen los compromisos alcanzados por los líderes de alto nivel en materia educativa. Expresó su expectativa de que aumenten los programas conjuntos de formación e investigación científica, así como los intercambios académicos y estudiantiles y el establecimiento de campus universitarios en Vietnam.



En una intervención por videoconferencia, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, presidente de la sección rusa del Comité Intergubernamental Vietnam-Rusia de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Técnica, afirmó que la cooperación en formación de recursos humanos, investigación científica y educación superior continúa siendo uno de los pilares esenciales de las relaciones bilaterales, al fortalecer la confianza mutua y sentar bases sólidas para ampliar la colaboración en diversos ámbitos.



Indicó que las universidades y organizaciones científicas de ambos países mantienen actualmente más de 500 acuerdos de cooperación, mientras que alrededor de tres mil estudiantes vietnamitas cursan estudios en Rusia. Vietnam figura además entre los países que reciben mayor número de becas del Gobierno ruso, con mil plazas otorgadas anualmente.



El dirigente ruso valoró especialmente la firma del reglamento de organización y funcionamiento del Centro de Lengua Rusa A.X. Pushkin, señalando que ello refleja el creciente interés de Vietnam por el idioma ruso.



Recordó también que la enseñanza del ruso cuenta con más de 70 años de historia en Vietnam y que, desde 2021, esta lengua forma parte de los programas de primera lengua extranjera en las escuelas secundarias vietnamitas.



Expresó su confianza en que el centro contribuirá a impulsar la enseñanza del ruso, facilitar el acceso de estudiantes vietnamitas a las principales universidades rusas y fortalecer los intercambios culturales entre ambos países.



En el marco de la conferencia, el ministro vietnamita de Educación y Formación, Hoang Minh Son, propuso que las universidades de ambos países impulsen la creación de centros conjuntos de innovación e investigación en áreas tecnológicas de vanguardia como inteligencia artificial, semiconductores, tecnología digital, transporte inteligente, ciencias de la salud y tecnología ambiental.



Según el ministro, resulta necesario reforzar los mecanismos de transferencia tecnológica bidireccional para facilitar la aplicación efectiva en Vietnam de los resultados científicos rusos, y viceversa. También instó a ampliar los intercambios de docentes y estudiantes, formar grupos internacionales de investigación y fortalecer la cooperación entre universidades y empresas para promover la innovación y el emprendimiento entre los jóvenes.



Añadió que las instituciones de educación superior deben acelerar la internacionalización educativa mediante programas conjuntos de formación, campus internacionales y modelos de educación transfronteriza, además de impulsar la transformación digital, desarrollar modalidades de aprendizaje flexibles y ampliar el acceso a una educación de alta calidad.



Como parte de la conferencia, el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam y el Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación Rusa firmaron el reglamento para la organización y funcionamiento del Centro de Lengua Rusa A.X. Pushkin. Asimismo, universidades de ambos países suscribieron numerosos acuerdos de cooperación orientados a ampliar los vínculos en formación, investigación científica y transferencia tecnológica./.

VNA