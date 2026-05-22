Sociedad

Provincia de Ca Mau acelera digitalización del sector pesquero para combatir pesca ilegal

Ca Mau intensifica controles y trazabilidad electrónica para combatir la pesca ilegal y lograr el retiro de la tarjeta amarilla de la UE.

Buques pesqueros de la provincia de Ca Mau (Foto: VNA)
Buques pesqueros de la provincia de Ca Mau (Foto: VNA)

Ca Mau, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Ca Mau intensifica las medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) mediante un mayor control de las embarcaciones y la implementación de sistemas electrónicos de trazabilidad, como parte de los esfuerzos nacionales para lograr el levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).

El Departamento de Pesca y Vigilancia Pesquera del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con las autoridades locales, organizó el 22 de mayo en la comuna de Ganh Hao, una jornada de capacitación dirigida a fuerzas funcionales y pescadores de la provincia.

El programa abordó tres ejes principales: los resultados de las inspecciones realizadas por la CE, la difusión de nuevas normativas del sector pesquero y la puesta en marcha del Sistema Electrónico de Trazabilidad de Productos Pesqueros (eCDT). La iniciativa busca fortalecer el cumplimiento de la legislación y elevar la conciencia de pescadores y organizaciones vinculadas a la explotación marítima.

Durante la conferencia, representantes del Departamento de Pesca y Vigilancia Pesquera presentaron nuevas regulaciones, entre ellas el Decreto 41/2026/NĐ-CP, que detalla la aplicación de la Ley de Pesca. La normativa establece límites claros para las zonas de operación de cada tipo de embarcación, endurece las exigencias sobre la instalación y operación de dispositivos de monitoreo satelital (VMS) y contempla sanciones más severas para las infracciones.

Los pescadores también recibieron orientación práctica para instalar y utilizar el sistema eCDT tanto en aplicaciones móviles como en plataformas web.

Ma Thanh Tuong, pescador de la comuna de Ganh Hao, afirmó que la capacitación permitió a los trabajadores del mar comprender mejor sus responsabilidades en los esfuerzos conjuntos para retirar la advertencia europea. Según explicó, eliminar la “tarjeta amarilla” contribuirá al desarrollo sostenible de la pesca, mejorará los ingresos de los pescadores y aumentará el valor de los productos pesqueros vietnamitas en los mercados internacionales.

Actualmente, Ca Mau cuenta con más de 5.100 embarcaciones pesqueras registradas, con una potencia total superior a 800.000 CV. De ellas, el 100% de los barcos de más de 15 metros de eslora ya dispone de sistemas de monitoreo satelital conectados a la plataforma nacional de gestión pesquera.

El vicepresidente del Comité Popular provincial Le Van Su reafirmó la determinación de la provincia de prevenir y eliminar las actividades de pesca IUU, especialmente los casos de embarcaciones locales que operan ilegalmente en aguas extranjeras.

El dirigente subrayó además que Ca Mau considera los datos como un pilar fundamental para la gestión pesquera. Por ello, toda la información relacionada con embarcaciones, sanciones y trazabilidad deberá mantenerse “correcta, completa, limpia y actualizada”, con integración permanente a los sistemas nacionales de gestión pesquera y de identificación ciudadana.

Como parte de esta estrategia, la provincia desplegará de forma simultánea el eCDT y el Diario Electrónico de Captura (eLogbook). Las autoridades exigirán que el 100% de las embarcaciones realicen digitalmente los trámites de entrada y salida de puerto en los puertos habilitados, mientras que las empresas procesadoras y centros de compra deberán supervisar la producción y la documentación de trazabilidad para garantizar la transparencia y legalidad de las exportaciones pesqueras vietnamitas./.

VNA
#Ca Mau #pesca ilegal #IUU #tarjeta amarilla
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