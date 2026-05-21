Vietnam e India impulsan comercio electrónico transfronterizo

Nueva Delhi (VNA) El Foro sobre el comercio electrónico transfronterizo entre Vietnam e India se llevó a cabo recientemente en Nueva Delhi, con la participación de numerosos representantes de agencias de gestión, asociaciones industriales, empresas de logística y de tecnología financiera, plataformas tecnológicas y startups de los dos países.

Al intervenir en el encuentro, el consejero comercial de Vietnam en la India, Bui Trung Thuong, hizo hincapié en que el foro es la primera actividad promocional temática destinada a concretar los resultados de la recién visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país surasiático.

En el contexto de que los líderes de ambas naciones se han fijado el objetivo de aumentar el valor del intercambio comercial a 25 mil millones de dólares para 2030, el comercio electrónico transfronterizo, los pagos digitales, la inteligencia artificial (IA), la innovación y la cooperación entre empresas emergentes se convertirán en nuevos motores de crecimiento para las relaciones económicas bilaterales, puntualizó.

Por su parte, Bui Thi Thanh Hang, jefa del Departamento de Cooperación Internacional de la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam, informó que los ingresos del comercio electrónico B2C del país indochino se estimaron en 31 mil millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 25,5%, lo que sitúa a Vietnam entre los mercados de más rápido crecimiento de la región y del mundo.

Actualmente, el comercio electrónico representa aproximadamente el 11% del total de las ventas minoristas de bienes y servicios, convirtiéndose en uno de los principales motores de la economía digital de Vietnam, señaló.

El consejero comercial de Vietnam en la India, Bui Trung Thuong, habla en el evento. (Fuente: VNA)

De acuerdo con la funcionaria, el comercio electrónico transfronterizo está abriendo muchas nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam e India.

Al mismo tiempo, señaló que los grupos de productos ventajosos indios, incluidos cosméticos naturales, aceites esenciales, hierbas medicinales, moda y artículos para el hogar, tienen un gran potencial en el mercado vietnamita.

A su vez, las empresas vietnamitas, especialmente las pequeñas y medianas (PYME), también pueden aprovechar las plataformas digitales para ampliar su acceso al mercado indio de más de 1,4 mil millones de habitantes, recomendó.

​Vietnam continúa perfeccionando su marco legal, especialmente con la entrada en vigor de la Ley de Comercio Electrónico a partir del 1 de julio de 2026, al tiempo que implementa diversos programas para apoyar a las empresas en su participación en plataformas internacionales de comercio electrónico y en la creación de un modelo de "pabellón nacional", comunicó.

Se espera que estas políticas faciliten a las empresas de ambos países el fortalecimiento de sus vínculos, la expansión de sus mercados y el aprovechamiento efectivo del potencial de cooperación en el comercio digital, expresó.

Mientras, Sanath Kumar, economista jefe de la Cámara de Comercio e Industria de la India (PHDCCI), argumentó que el comercio electrónico transfronterizo es una herramienta crucial para que las micro-pequeñas y medianas empresas expandan sus mercados, creen empleo y mejoren su acceso a los mercados globales.

Por su parte, Ashok Gupta, responsable de Relaciones Internacionales para la región de Asia-Pacífico en PHDCCI, consideró que los dos países podrían intensificar la cooperación en logística verde, vehículos eléctricos, inteligencia artificial y tecnología blockchain para optimizar las cadenas de suministro y reducir los costes logísticos del comercio transfronterizo.

En la ocasión, muchas empresas indias manifestaron interés en las políticas de apoyo a las MSME extranjeras, así como en la normativa sobre el IVA, las facturas electrónicas y los procedimientos para acceder al mercado vietnamita de comercio electrónico./.​