Cultura-Deporte

Película vietnamita gana premio a Mejor Dirección en el Festival de Cine de Arte Asiático 2026

La película vietnamita “Quan Ky Nam” otorgó a Leon Le el premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Arte Asiático 2026.

En la entrega del premio (Foto: VNA)
En la entrega del premio (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La película vietnamita Quan Ky Nam (Posada Ky Nam) ha otorgado al director Leon Le el premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Arte Asiático 2026 (AAFF), celebrado en Macao (China), gracias a su cuidada ambientación, la belleza visual de sus encuadres y una narrativa de gran profundidad.

La edición 2026 del certamen, celebrada el 21 de mayo, reunió obras cinematográficas procedentes de 45 países y territorios. Vietnam participó con cuatro producciones: Quan Ky Nam, Chi Dau (La verdadera hermana), Bus - Chuyen Xe Mot Chieu (Autobús: Un viaje de ida) y Wolfoo Va Cuoc Dua Tam Gioi (Wolfoo y la carrera de los Tres Reinos). Entre ellas, Quan Ky Nam fue nominada a Mejor Película y Mejor Dirección, logrando finalmente el galardón en esta última categoría.

Durante el evento, el cónsul general de Vietnam en Hong Kong y Macao (China), Le Duc Hanh, subrayó que los festivales internacionales de cine representan una importante plataforma para promover el cine vietnamita en la región y el mundo, además de fomentar el intercambio académico y la mejora de la calidad artística nacional.

Asimismo, destacó que Vietnam atraviesa un proceso de integración internacional cada vez más profundo, por lo que el impulso a la cooperación cultural y cinematográfica resulta coherente con las orientaciones del Partido y del Estado. Añadió que los intercambios entre pueblos, la cultura y el turismo seguirán siendo pilares fundamentales de las relaciones de amistad y cooperación integral entre Vietnam y China.

En el mismo evento, la actriz y embajadora cultural de Vietnam ante el AAFF, Mai Thu Huyen, expresó su orgullo por participar por segunda vez en el festival. Recordó que en 2025 fue premiada por su trabajo como directora y productora en la película Doa Hoa Mong Manh (Una flor frágil), mientras que este año representó a la delegación vietnamita en la recepción del galardón otorgado a Quan Ky Nam.

La artista valoró además que la selección de cuatro producciones vietnamitas en competencia refleja el creciente acercamiento del cine nacional a los estándares internacionales, abriendo nuevas oportunidades de cooperación y contribuyendo a proyectar una imagen positiva de Vietnam y su pueblo en el mundo.

Quan Ky Nam está ambientada en el sur de Vietnam en la década de 1980 y recrea con fidelidad la vida cotidiana, los vínculos afectivos y una historia de amor romántica en un pequeño barrio urbano, elementos que conmovieron profundamente al público./.

VNA
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Resolución 80

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