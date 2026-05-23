Primer ministro vietnamita preside sepultura de 28 mártires repatriados desde Laos

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy en el Cementerio Nacional de Mártires de la Ruta 9, en la provincia central de Quang Tri, a la ceremonia de homenaje, funeral y sepultura de los restos de 28 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos durante la guerra.



El acto, organizado por las autoridades provinciales, se desarrolló en un ambiente solemne y cargado de emoción, con la participación de dirigentes de ministerios y organismos centrales, representantes locales y delegaciones de las provincias laosianas de Savannakhet y Khammouane.



Durante la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri Le Van Bao destacó que las labores de búsqueda y repatriación de restos de combatientes continúan realizándose de manera efectiva, siguiendo las orientaciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sobre la atención a las personas con méritos revolucionarios y la preservación de la tradición nacional de gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la patria.



Los equipos especializados 584 y 589 de Quang Tri, en coordinación con autoridades y pobladores de las provincias laosianas de Savannakhet y Khammouane, superaron numerosas dificultades para localizar, recuperar y trasladar los restos de los mártires de regreso a suelo vietnamita.



El elogio fúnebre resaltó que el sacrificio de los combatientes constituye un símbolo del espíritu internacionalista y de la solidaridad entre Vietnam y Laos, contribuyendo a las victorias revolucionarias de ambos países y al fortalecimiento de la amistad especial entre las dos naciones.



Asimismo, se reiteró el profundo agradecimiento del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita hacia las generaciones que entregaron su juventud y su vida por la independencia, la soberanía y la integridad territorial del país.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, guarda un minuto de silencio en homenaje a los soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos. (Foto: VNA)

Las autoridades de Quang Tri reafirmaron además su compromiso de continuar implementando la campaña “500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires”, con el objetivo de fortalecer las políticas de reconocimiento a los caídos y mantener viva la tradición vietnamita de gratitud y memoria histórica.



Durante la temporada seca 2025-2026, los equipos 584 y 589 lograron recuperar 28 restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos mientras cumplían misiones internacionalistas en Laos.



En esta ocasión, el primer ministro Le Minh Hung entregó obsequios de reconocimiento y estímulo a los miembros de ambos equipos de búsqueda y recuperación.



Tras la ceremonia, el jefe de Gobierno y los delegados ofrecieron incienso en homenaje a los héroes y mártires en el Cementerio Nacional de Mártires de la Ruta 9, donde reposan más de 10.800 combatientes vietnamitas que lucharon y dieron su vida en el frente de Quang Tri y en territorio laosiano durante la resistencia contra el imperialismo estadounidense./.

