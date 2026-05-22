Más del 95% de ciudadanos y empresas satisfechos con servicios públicos en línea del Ministerio de Defensa

Hanoi (VNA)- Más del 95% de los ciudadanos y las empresas han expresado su satisfacción con los servicios públicos en línea del Ministerio de Defensa de Vietnam, mientras que la tasa de tramitación administrativa puntual y anticipada ha alcanzado el 99%, según se informó hoy en una conferencia.



La conferencia analizó las iniciativas para promover la provisión de información, los servicios públicos en línea y la digitalización de los registros administrativos y los resultados de la tramitación dentro del ministerio para 2026.



El coronel general Nguyen Van Hien, viceministro de Defensa, quien presidió el evento, reconoció el progreso alcanzado por las agencias y unidades en el suministro de información, la prestación de servicios públicos en línea y la digitalización de los procedimientos administrativos.



Les instó a aprender de la experiencia, fortalecer la comunicación y sensibilizar a los funcionarios y al personal sobre los objetivos, requisitos y procedimientos relacionados con los servicios públicos en línea y la digitalización.



El viceministro también hizo hincapié en la necesidad de acelerar la implementación de servicios públicos en línea para los trámites administrativos elegibles, especialmente en áreas con amplio impacto público como el servicio militar obligatorio, la gestión del espacio aéreo, los asuntos políticos y la gestión de fronteras.



Para los trámites que actualmente se ofrecen solo parcialmente en línea, instó a realizar revisiones adicionales y mejoras institucionales para permitir la tramitación totalmente digital.



Asimismo, solicitó la integración de los procedimientos y operaciones digitales independientes en un sistema de información de tramitación administrativa unificado y centralizado para mayor comodidad de los ciudadanos y las empresas.



La oficina del ministerio recibió el encargo de revisar y proponer mejoras al sistema de información de tramitación administrativa del ministerio para garantizar la sincronización con los sistemas gubernamentales, así como con los de los ministerios, sectores y localidades, manteniendo al mismo tiempo su idoneidad para las operaciones militares y de defensa.



La cartera ha implementado sus servicios públicos e iniciativas de información en línea como parte del impulso más amplio del Gobierno hacia la transformación digital, la reforma administrativa y la mejora de la calidad de los servicios públicos.



En los últimos años, el ministerio ha actualizado continuamente su sistema de información para la gestión administrativa, en consonancia con las directrices del Partido y del Gobierno, centrándose en servicios orientados al usuario, la reutilización de datos y la gestión de trámites administrativos sin restricciones geográficas.



Según las evaluaciones gubernamentales basadas en el índice de desempeño del servicio público para ministerios y organismos, el Ministerio de Defensa se ha situado sistemáticamente entre los mejores en la prestación de servicios públicos en línea. Ocupó el segundo lugar entre 21 ministerios y organismos en 2023 y 2024, y el quinto entre 15 ministerios y organismos en 2025.



En las evaluaciones de los sistemas de información para la gestión administrativa a nivel ministerial y provincial, el ministerio obtuvo el primer lugar entre 21 ministerios y organismos tanto en 2023 como en 2024, y el segundo lugar entre 15 entidades en 2025.



El ministerio gestiona 186 trámites administrativos, de los cuales 105 ya están disponibles en línea. Se ha completado la implementación en línea de todos los trámites administrativos elegibles programados para 2025 y se han procesado más de 262.800 solicitudes en línea.



Desde 2023, también ha implementado servicios de pago en línea para 10 trámites administrativos de pago, y la proporción de pagos en línea ha aumentado de forma constante año tras año./.



VNA