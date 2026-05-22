Protegiendo el futuro digital en la era postcuántica y de la IA

Hanoi, 22 may (VNA) – La inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y las tecnologías cuánticas emergentes están redefiniendo la economía digital global, pero al mismo tiempo plantean riesgos de ciberseguridad sin precedentes, advirtieron expertos durante la Cumbre de Seguridad de Vietnam 2026, celebrada hoy en Hanoi.



Los participantes señalaron que la IA está generando un “doble efecto” en la seguridad de la información. Por un lado, permite a las organizaciones acelerar la detección de amenazas, automatizar operaciones y optimizar el análisis de datos; por otro, los ciberdelincuentes la aprovechan cada vez más para ejecutar sofisticadas campañas de phishing, ataques de ransomware y fraudes de identidad.



Asimismo, el rápido desarrollo de la computación cuántica ha despertado preocupación sobre la capacidad futura de los estándares tradicionales de cifrado para seguir siendo seguros, lo que está llevando tanto a gobiernos como a empresas a acelerar su preparación para la era de la criptografía postcuántica.



En este contexto, la cumbre buscó servir como plataforma de diálogo entre organismos gubernamentales, empresas y expertos para debatir estrategias orientadas a proteger los datos, garantizar la seguridad de la infraestructura digital y reforzar la resiliencia frente a las ciberamenazas en la era de la IA y la computación postcuántica.



El evento también promovió la cooperación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de soluciones avanzadas de ciberseguridad para respaldar la economía digital y fortalecer la confianza digital.



Durante la cumbre, el coronel Nguyen Hong Quan, subdirector del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, afirmó que los ciberataques están aumentando en escala, sofisticación y alcance transfronterizo a medida que la transformación digital se consolida como pilar de la sociedad moderna.



Advirtió que los ciberdelincuentes recurren cada vez más a la IA para cometer fraudes, suplantaciones de identidad, distribución de malware y ataques dirigidos contra agencias, empresas e individuos. Amenazas emergentes como los deepfakes, la clonación de voz, el robo de datos, el secuestro de cuentas y las estafas financieras en línea están generando graves impactos sobre los activos, las operaciones empresariales y la confianza pública en el entorno digital.



Nguyen Hong Quan también señaló que los rápidos avances de la tecnología cuántica están creando nuevos desafíos para los sistemas tradicionales de ciberseguridad, ya que muchos métodos de cifrado actuales podrían dejar de ser eficaces frente a las capacidades de la computación cuántica. En ese sentido, subrayó la necesidad de que agencias, organizaciones y empresas refuercen la concienciación sobre ciberseguridad, inviertan en tecnología y recursos humanos y mejoren la coordinación con las autoridades para detectar y responder oportunamente a las amenazas.



Los participantes coincidieron en la importancia de construir un ecosistema nacional de ciberseguridad proactivo, coordinado y sostenible mediante una cooperación más estrecha entre organismos reguladores, empresas tecnológicas, instituciones de investigación y especialistas en ciberseguridad.



Por su parte, el general de división Nguyen Tung Hung, subcomandante del Comando de Guerra Cibernética del Ministerio de Defensa Nacional, afirmó que los ciberataques han evolucionado drásticamente tanto en escala como en sofisticación, incluyendo riesgos relacionados con estrategias de “recopilar datos hoy y descifrarlos después” vinculadas a tecnologías cuánticas avanzadas.



Según Hung, los grupos ciberdelincuentes utilizan cada vez más la IA, explotan vulnerabilidades de día cero, atacan cadenas de suministro y despliegan malware latente. Muchos de estos ataques ya no buscan únicamente robar información, sino también interrumpir servicios esenciales, tomar control de sistemas, sabotear infraestructuras y socavar la confianza pública.



También destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre empresas y organismos estatales, ampliar los mecanismos de alerta temprana, compartir información sobre amenazas y realizar ejercicios periódicos de ciberdefensa.



Subrayó además que el ciberespacio se ha convertido en un componente inseparable de la soberanía nacional, por lo que proteger la ciberseguridad de las infraestructuras críticas resulta esencial para salvaguardar la estabilidad política, el desarrollo económico y la seguridad nacional en la era digital.



La cumbre incluyó además presentaciones de organismos reguladores y empresas tecnológicas internacionales sobre las prioridades de ciberseguridad para 2026 y los años venideros, la ciberdefensa impulsada por IA, la seguridad de la IA en la nube, la gobernanza confiable de la IA y la protección de agentes de IA en entornos empresariales.



La Cumbre de Seguridad de Vietnam 2026 contó con una sesión plenaria centrada en el tema principal del evento y tres sesiones temáticas dedicadas a la protección de datos e identidad digital, la seguridad de infraestructuras críticas y la gobernanza del riesgo cibernético.

De manera paralela, se celebró una exposición de tecnología de ciberseguridad con la participación de más de 40 proveedores nacionales e internacionales de soluciones tecnológicas./.

VNA