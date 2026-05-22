Política

Vicepresidenta del Parlamento vietnamita asiste a ceremonia de entierro de restos de mártires

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, encabeza las honras fúnebres de soldados voluntarios exhumados durante la campaña 2025-2026.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, asiste a ceremonia de entierro de restos de mártires (Foto: VNA)
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, asiste a ceremonia de entierro de restos de mártires (Foto: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, asistió hoy a la ceremonia de homenaje, honras fúnebres y entierro de ocho restos de mártires pertenecientes a soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en el campo de batalla de Laos, celebrada solemnemente en el Cementerio de Mártires de la ciudad central de Hue.

El acto, organizado por el Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Hue en una atmósfera de profundo respeto y emoción, contó también con la presencia del coronel general Le Quang Minh, subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam; el teniente general Ha Tho Binh, comandante de la Región Militar 4, junto a líderes de la administración local y de las fuerzas armadas de la urbe.

Ante el altar de los héroes, los dirigentes procedieron a la ofrenda de inciensos y flores en memoria de los destacados hijos de la nación que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la Patria, así como por el noble cumplimiento de las misiones internacionales.

Al expresar su gratitud infinita, el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Hue, Nguyen Van Manh, afirmó que el Comité del Partido, el ejército y el pueblo locales recordarán por siempre los grandes méritos de los mártires, cuyas contribuciones permanecen vivas en la causa revolucionaria y en los corazones de los ciudadanos.

Subrayó que la búsqueda y recolección de los restos de los caídos en Laos constituye una tarea sagrada, un noble gesto humanitario y un mandato del corazón para retribuir el sacrificio de quienes sirvieron a la revolución de ambos pueblos, reflejando asimismo la responsabilidad hacia los familiares y compañeros de armas.

Nguyen Van Manh informó que la ciudad continuará instruyendo a las fuerzas competentes para intensificar las labores de búsqueda y recolección de restos de mártires, además de realizar la toma de muestras en las tumbas de identidad desconocida para llevar a cabo pruebas de ADN.

En el aspecto socioeconómico, ratificó el compromiso de la población de Hue de superar las dificultades para impulsar el desarrollo local, con el objetivo de elevar el estatus de Hue como una ciudad patrimonial bajo la administración directa del Gobierno central, cultivando al mismo tiempo la amistad especial entre Vietnam y Laos.

Tras concluir las honras fúnebres, los restos de los ocho mártires recibieron sepultura en el Cementerio de Mártires de la ciudad de Hue. Durante la temporada seca 2025-2026, el Equipo de Recolección 192 de la Comandancia Militar de la ciudad de Hue superó numerosos obstáculos y coordinó estrechamente con las fuerzas y autoridades locales de Laos para buscar, exhumar y repatriar estos restos de manera segura a la tierra natal./.

VNA
#Vietnam #Laos #mártires vietnamitas #Nguyen Thi Thanh #Hue #repatriación de restos #Ejército Popular de Vietnam #Cementerio de Mártires
Seguir VietnamPlus

Derechos Humanos

Noticias relacionadas

Ver más

El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov. (Foto: VNA)

Fortalecen la cooperación en defensa entre Vietnam y Rusia

El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov, acordaron hoy continuar coordinando la implementación de los contenidos de cooperación en defensa acordados, con el fin de elevar las relaciones bilaterales a un nivel más profundo, sustantivo y efectivo, en correspondencia con el espíritu unificado entre los líderes de alto nivel de ambas naciones.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam realizará visita a Tailandia

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel de Vietnam, realizará una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo.

La embajadora vietnamita en Grecia, Pham Thi Thu Hương, habla en el evento. (Foto: VNA)

Presidente Ho Chi Minh inspira a los comunistas de Grecia

El papel del Presidente Ho Chi Minh en la búsqueda del camino para la salvación nacional y la liberación de los pueblos, así como su liderazgo al pueblo de Vietnam hacia la victoria frente a los invasores para proteger la Patria, fue encomiado durante un acto conmemorativo en Grecia.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam impulsa políticas para minorías étnicas

El Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional de Vietnam necesita seguir de cerca la situación en las zonas de minorías étnicas y montañosas; fortalecer los vínculos con las localidades y proponer soluciones adecuadas para consolidar la unidad entre los pueblos, mantener la estabilidad política y social y garantizar la defensa y la seguridad nacionales.

Los ingenieros del Centro para la Transformación Digital (Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Khanh Hoa) tienen la tarea de garantizar la ciberseguridad.

Vietnam garantiza los derechos humanos y ciudadanos en entorno digital

Con más de 85 millones de usuarios de Internet, alrededor de 79 millones de cuentas en redes sociales y más de 127 millones de suscripciones móviles activas, el ciberespacio vietnamita no solo impulsa la economía digital, sino que también constituye un área estratégica vinculada a la defensa, la seguridad y la protección de los derechos humanos y ciudadanos.

Delegados ofrecen flores para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su estatua en la ciudad rusa de Vladivostok. (Fuente: VNA)

Vietnamitas en Rusia celebran aniversario del Presidente Ho Chi Minh

El Consulado General de Vietnam en la ciudad rusa de Vladivostok llevó a cabo recientemente un acto conmemorativo al 136 aniversario del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890- 2026), con la participación de numerosos residentes connacionales en el país euroasiático.