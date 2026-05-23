Premio De Men 2026 impulsa la creatividad artística infantil en Vietnam

Hanoi (VNA) - La séptima edición del Premio Infantil De Men 2026 se celebró este 22 de mayo en Hanoi con una ceremonia organizada por el periódico The thao y Van hoa (Deportes y Cultura), de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), para reconocer las obras y proyectos artísticos más sobresalientes dedicados a la infancia y creados tanto por niños como para niños.



En esta edición, el certamen concedió el Gran Premio “Caballero De Men - Trayectoria de Vida”, seis premios “Aspiración De Men” y cuatro menciones especiales del jurado.



El máximo reconocimiento fue otorgado póstumamente al profesor asociado, doctor, pintor, director y artista Ngo Manh Lan, por sus extraordinarias contribuciones al arte infantil vietnamita. El creador dejó una huella imborrable en varias generaciones gracias a clásicos de la animación, además de sus emblemáticas ilustraciones para De Men phieu luu ky (Las aventuras de De Men), del escritor To Hoai.



Considerado uno de los grandes pioneros de la animación vietnamita moderna, Ngo Manh Lan se graduó con honores en la Universidad Estatal de Cinematografía de la antigua Unión Soviética (VGIK) y, tras regresar al país, desempeñó un papel clave en el desarrollo del Estudio de Cine de Animación de Vietnam durante sus primeros años. Su estilo artístico, cargado de sensibilidad y creatividad, también marcó profundamente el universo de la ilustración infantil.



El poeta Tran Dang Khoa, presidente del jurado, destacó que la distinción a Ngo Manh Lan tiene un significado especial, pues el artista no solo contribuyó a dar identidad visual al personaje De Men, sino que también realizó importantes aportes al cine animado y al arte para niños en Vietnam.



Tras seis temporadas, el Premio Infantil De Men se ha consolidado como uno de los espacios culturales más relevantes dedicados a la infancia, al reconocer a escritores, artistas y jóvenes talentos nacionales e internacionales.



En la edición de este año, los premios “Aspiración De Men” fueron concedidos a destacadas obras como 100 cai chan (100 piernas), de Nguyen Ngoc Thuan; Ba noi ky la nhut the gian (La abuela más extraña del mundo), de Nguyen Thi Nhu Hien; la colección pictórica Vietnam qua net ve cua Hai Nam (Vietnam a través de los dibujos de Hai Nam), del joven artista Nguyen Dang Hai Nam; Chu robot tuong minh la nguoi (El robot que creía ser humano), de Le Anh Vinh; la serie animada Wolfoo y el ecosistema creativo derivado del filme, producida por Sconnect Vietnam; y el cómic Yersin – Khuc hat Ca Ong, de Ta Huy Long.



El jurado también entregó menciones especiales a jóvenes autores por obras cargadas de imaginación y sensibilidad artística, entre ellas Bac sach bung to, de Vu Ngoc Diep; la colección Tieng noi dai duong (La voz del océano), de Nguyen Minh Quan; la historieta Nhung cau chuyen ve cong tu mo mong (Historias del soñador aristócrata), de Le Nha Uyen; y el musical Phep mau cua Kurt (El milagro de Kurt), producido por la Academia de Artes STARLAB.



Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la notable presencia de talentos infantiles. Cuatro jóvenes creadores alcanzaron la ronda final y todos recibieron reconocimiento por sus propuestas innovadoras y emotivas, capaces de reflejar nuevas miradas sobre la cultura, la naturaleza, el medioambiente y la tecnología.



Los organizadores señalaron que el Premio Infantil De Men 2026 continúa ampliando el espacio para la creatividad infantil al incorporar disciplinas como literatura, pintura, cómic, teatro musical, animación y proyectos multimedia. Varias de las obras premiadas fueron valoradas por su potencial para integrarse en la industria cultural infantil de la era digital.



En esta ocasión, el investigador Nguyen Dinh Tu fue nombrado Embajador Inspirador del certamen, con el objetivo de promover el amor por la lectura, el aprendizaje autodidacta y el compromiso con la preservación cultural.



Además de reconocer la creación artística, el Premio Infantil De Men mantiene iniciativas comunitarias dirigidas a la niñez, entre ellas el programa benéfico “Por una escuela para los niños”, que proporciona libros, becas y apoyo educativo a estudiantes de zonas desfavorecidas del país./.



VNA