Inauguran 22º Festival de Intercambio Cultural Hoi An - Japón

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ceremonia inaugural de la 22ª edición del Festival de Intercambio Cultural Hoi An-Japón se celebró anoche en la plaza marítima de Tam Thanh, situada en el barrio de Quang Phu, en la ciudad centrovietnamita de Da Nang.



Este evento cultural anual no solo representa un espacio de encuentro entre memoria y modernidad, reflejando la continuidad de los lazos históricos entre Vietnam y Japón, sino también una oportunidad para rendir homenaje a los valores culturales, humanistas y al espíritu de amistad cultivado a lo largo de generaciones.



Durante la apertura, la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang Nguyen Thi Anh Thi destacó que Hoi An, reconocida por su riqueza patrimonial y tradiciones, fue un floreciente puerto comercial internacional entre los siglos XVI y XVII. En aquella época, embarcaciones mercantes de distintas partes del mundo llegaban a la ciudad, dejando una profunda huella japonesa en su historia y cultura.



Recordó que hace más de cuatro siglos comerciantes japoneses arribaron a Hoi An motivados por el intercambio comercial y cultural, llevando consigo sus creencias, artes y tradiciones. De esa interacción surgieron emblemáticos vínculos históricos, entre ellos la unión entre la princesa Ngoc Hoa y el comerciante japonés Araki Sotaro. Asimismo, el antiguo barrio japonés y la imagen atemporal de Chua Cau, el célebre puente-pagoda de piedra, continúan siendo símbolos vivos de la amistad y el intercambio cultural entre ambos pueblos.



Según la funcionaria, la restauración de esta emblemática obra, concluida hace dos años gracias a la estrecha colaboración de expertos japoneses, así como la creación del “Espacio de Intercambio Cultural Vietnam-Japón” en pleno casco antiguo, reflejan el respeto por la historia y la preservación de los vínculos bilaterales.



En esta 22ª edición, el festival reafirma su papel como un puente cultural destinado a compartir valores tradicionales y construir conjuntamente el futuro.



El programa de 2026 incluye numerosas actividades originales y diversas que combinan tradición y modernidad. Con la participación de artistas y artesanos de ambos países, las celebraciones contemplan la recreación del cortejo nupcial entre la princesa Ngoc Hoa y Araki Sotaro, exposiciones de libros y fotografías sobre la historia de los intercambios culturales, además de demostraciones de artes tradicionales y juegos populares.



Estas actividades prometen ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva, llena de emociones y marcada por la identidad cultural de Vietnam y Japón.



Por su parte, el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, recordó que su país acompaña desde la década de 1990 los esfuerzos de conservación del casco antiguo de Hoi An. En particular, destacó que expertos de la Universidad Femenina Showa, la Universidad Toyo, la Agencia de Asuntos Culturales de Japón y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) brindaron apoyo técnico al proyecto de restauración de Chua Cau desde 2022. La obra fue concluida e inaugurada en agosto de 2024.



El diplomático señaló además que esta edición del festival incluye múltiples actividades culturales como clases de japonés, talleres de caligrafía, concursos de cosplay y exposiciones de fotografías y cerámicas./.

VNA