Vietnam y Rusia refuerzan cooperación estratégica en el ámbito marítimo

Moscú (VNA) - Vietnam y Rusia acordaron fortalecer su cooperación estratégica en el ámbito marítimo, con especial énfasis en la colaboración naval, la investigación científica marina, el transporte marítimo y la industria de construcción naval, durante la segunda sesión de consultas bilaterales sobre asuntos marítimos, en el marco de la visita oficial del ministro vietnamita de Defensa, general Phan Van Giang, al país euroasiático.



La reunión fue copresidida el 22 de mayo en Moscú por el general Phan Van Giang y el general Nikolai Patrushev, quienes coincidieron en que la cooperación marítima se ha convertido en uno de los ejes más importantes para profundizar la asociación estratégica integral entre ambas naciones.



Durante su intervención, Phan Van Giang subrayó que Vietnam concede gran importancia al papel de Rusia como potencia marítima y reafirmó el interés del Ministerio de Defensa vietnamita en seguir impulsando la cooperación con el Consejo Marítimo de la Federación de Rusia de manera más práctica, eficaz e integral.



Por su parte, Nikolai Patrushev destacó que el potencial de cooperación bilateral en este ámbito sigue siendo amplio, especialmente en un contexto en el que ambos países priorizan el desarrollo de la economía marina, la investigación oceánica y la seguridad marítima.



Las dos partes evaluaron positivamente los avances alcanzados desde la primera sesión de consultas, celebrada anteriormente en Vietnam, especialmente en áreas como cooperación naval, construcción naval, transporte marítimo, investigación científica marina y formación de recursos humanos.

En la segunda sesión de consultas bilaterales sobre asuntos marítimos. (Fuente: VNA)

Uno de los aspectos más destacados fue la labor científica desarrollada en el marco del Centro Tropical Vietnam-Rusia, particularmente en investigaciones sobre recursos marinos, medio ambiente insular, conservación y restauración de ecosistemas marinos.



Asimismo, la formación de personal, especialmente de oficiales navales, continúa siendo considerada un ámbito de cooperación eficaz y de relevancia estratégica a largo plazo para ambas naciones.



Sobre esa base, Vietnam y Rusia acordaron intensificar la coordinación para implementar los acuerdos suscritos, concentrándose en sectores clave como el fortalecimiento de la cooperación entre sus fuerzas navales, la ampliación de la investigación científica marina, el desarrollo del transporte marítimo y el impulso de la capacitación especializada.



En la ocasión, ambas partes firmaron e intercambiaron el Plan de Cooperación Marítima para el período 2026-2030 entre el Ministerio de Defensa de Vietnam y el Consejo Marítimo de la Federación de Rusia, creando un nuevo marco para ampliar la cooperación bilateral en los próximos años.



Ese mismo día, el general Phan Van Giang sostuvo un encuentro con el general Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia.



Durante la reunión, el titular vietnamita de Defensa valoró positivamente el desarrollo de las relaciones tradicionales de amistad y de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia en diversos ámbitos, destacando que la cooperación en defensa y energía-petróleo continúa siendo uno de los pilares fundamentales de los vínculos bilaterales.



Ambas partes también intercambiaron medidas para profundizar la cooperación en defensa, con énfasis en formación, transferencia tecnológica, investigación científica, desminado humanitario y educación sobre historia militar.



Por su parte, Sergei Shoigu reafirmó que Rusia considera a Vietnam un socio prioritario en la región Asia-Pacífico y expresó su voluntad de continuar implementando eficazmente los acuerdos de alto nivel alcanzados, con el objetivo de fortalecer la confianza estratégica y ampliar la cooperación bilateral en materia de defensa.



En el marco de la visita de trabajo, la delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa de Vietnam también visitó la Corporación de Misiles Tácticos KTRV y una empresa de construcción naval en Moscú, con el fin de conocer de cerca las capacidades de la industria rusa de defensa y construcción naval./.