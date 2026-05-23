Política

Vietnam y Rusia refuerzan cooperación estratégica en el ámbito marítimo

Vietnam y Rusia acordaron ampliar la cooperación naval, científica y marítima durante consultas bilaterales en Moscú.

El ministro vietnamita de Defensa, general Phan Van Giang, y el general Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. (Fuente: VNA)
El ministro vietnamita de Defensa, general Phan Van Giang, y el general Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) - Vietnam y Rusia acordaron fortalecer su cooperación estratégica en el ámbito marítimo, con especial énfasis en la colaboración naval, la investigación científica marina, el transporte marítimo y la industria de construcción naval, durante la segunda sesión de consultas bilaterales sobre asuntos marítimos, en el marco de la visita oficial del ministro vietnamita de Defensa, general Phan Van Giang, al país euroasiático.

La reunión fue copresidida el 22 de mayo en Moscú por el general Phan Van Giang y el general Nikolai Patrushev, quienes coincidieron en que la cooperación marítima se ha convertido en uno de los ejes más importantes para profundizar la asociación estratégica integral entre ambas naciones.

Durante su intervención, Phan Van Giang subrayó que Vietnam concede gran importancia al papel de Rusia como potencia marítima y reafirmó el interés del Ministerio de Defensa vietnamita en seguir impulsando la cooperación con el Consejo Marítimo de la Federación de Rusia de manera más práctica, eficaz e integral.

Por su parte, Nikolai Patrushev destacó que el potencial de cooperación bilateral en este ámbito sigue siendo amplio, especialmente en un contexto en el que ambos países priorizan el desarrollo de la economía marina, la investigación oceánica y la seguridad marítima.

Las dos partes evaluaron positivamente los avances alcanzados desde la primera sesión de consultas, celebrada anteriormente en Vietnam, especialmente en áreas como cooperación naval, construcción naval, transporte marítimo, investigación científica marina y formación de recursos humanos.

vnanet-nga2.jpg
En la segunda sesión de consultas bilaterales sobre asuntos marítimos. (Fuente: VNA)

Uno de los aspectos más destacados fue la labor científica desarrollada en el marco del Centro Tropical Vietnam-Rusia, particularmente en investigaciones sobre recursos marinos, medio ambiente insular, conservación y restauración de ecosistemas marinos.

Asimismo, la formación de personal, especialmente de oficiales navales, continúa siendo considerada un ámbito de cooperación eficaz y de relevancia estratégica a largo plazo para ambas naciones.

Sobre esa base, Vietnam y Rusia acordaron intensificar la coordinación para implementar los acuerdos suscritos, concentrándose en sectores clave como el fortalecimiento de la cooperación entre sus fuerzas navales, la ampliación de la investigación científica marina, el desarrollo del transporte marítimo y el impulso de la capacitación especializada.

En la ocasión, ambas partes firmaron e intercambiaron el Plan de Cooperación Marítima para el período 2026-2030 entre el Ministerio de Defensa de Vietnam y el Consejo Marítimo de la Federación de Rusia, creando un nuevo marco para ampliar la cooperación bilateral en los próximos años.

Ese mismo día, el general Phan Van Giang sostuvo un encuentro con el general Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia.

Durante la reunión, el titular vietnamita de Defensa valoró positivamente el desarrollo de las relaciones tradicionales de amistad y de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia en diversos ámbitos, destacando que la cooperación en defensa y energía-petróleo continúa siendo uno de los pilares fundamentales de los vínculos bilaterales.

Ambas partes también intercambiaron medidas para profundizar la cooperación en defensa, con énfasis en formación, transferencia tecnológica, investigación científica, desminado humanitario y educación sobre historia militar.

Por su parte, Sergei Shoigu reafirmó que Rusia considera a Vietnam un socio prioritario en la región Asia-Pacífico y expresó su voluntad de continuar implementando eficazmente los acuerdos de alto nivel alcanzados, con el objetivo de fortalecer la confianza estratégica y ampliar la cooperación bilateral en materia de defensa.

En el marco de la visita de trabajo, la delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa de Vietnam también visitó la Corporación de Misiles Tácticos KTRV y una empresa de construcción naval en Moscú, con el fin de conocer de cerca las capacidades de la industria rusa de defensa y construcción naval./.

VNA
#Vietnam #Rusia #cooperación marítima
Seguir VietnamPlus

Resolusión 59: Integración internacional

Noticias relacionadas

El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov. (Foto: VNA)

Fortalecen la cooperación en defensa entre Vietnam y Rusia

El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov, acordaron hoy continuar coordinando la implementación de los contenidos de cooperación en defensa acordados, con el fin de elevar las relaciones bilaterales a un nivel más profundo, sustantivo y efectivo, en correspondencia con el espíritu unificado entre los líderes de alto nivel de ambas naciones.

Ver más

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam realizará visita a Tailandia

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel de Vietnam, realizará una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo.

La embajadora vietnamita en Grecia, Pham Thi Thu Hương, habla en el evento. (Foto: VNA)

Presidente Ho Chi Minh inspira a los comunistas de Grecia

El papel del Presidente Ho Chi Minh en la búsqueda del camino para la salvación nacional y la liberación de los pueblos, así como su liderazgo al pueblo de Vietnam hacia la victoria frente a los invasores para proteger la Patria, fue encomiado durante un acto conmemorativo en Grecia.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam impulsa políticas para minorías étnicas

El Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional de Vietnam necesita seguir de cerca la situación en las zonas de minorías étnicas y montañosas; fortalecer los vínculos con las localidades y proponer soluciones adecuadas para consolidar la unidad entre los pueblos, mantener la estabilidad política y social y garantizar la defensa y la seguridad nacionales.

Los ingenieros del Centro para la Transformación Digital (Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Khanh Hoa) tienen la tarea de garantizar la ciberseguridad.

Vietnam garantiza los derechos humanos y ciudadanos en entorno digital

Con más de 85 millones de usuarios de Internet, alrededor de 79 millones de cuentas en redes sociales y más de 127 millones de suscripciones móviles activas, el ciberespacio vietnamita no solo impulsa la economía digital, sino que también constituye un área estratégica vinculada a la defensa, la seguridad y la protección de los derechos humanos y ciudadanos.