Palestina otorga Orden de la Estrella del Mérito a la exvicepresidenta vietnamita Nguyen Thi Binh

Hanoi (VNA) - La Oficina del Presidente de Vietnam, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Palestina en Hanoi, celebró hoy una ceremonia para la entrega de la Orden de la Estrella del Mérito del Estado de Palestina a la exvicepresidenta Nguyen Thi Binh, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la lucha por la paz, la justicia, los derechos humanos y la solidaridad con el pueblo palestino.



Con motivo de este acto, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió un arreglo floral de felicitación. A la ceremonia asistieron, entre otros, el presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang; el subjefe de la Oficina del Presidente, Nguyen Hoang Anh; y la viceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Hang.



Durante el evento, el embajador de Palestina en Vietnam, Saadi Salama, expresó su honor al entregar la alta distinción en nombre del presidente palestino, Mahmoud Abbas. Describió a Nguyen Thi Binh como una destacada líder vietnamita, símbolo de la valentía y la sabiduría de la diplomacia revolucionaria del país, así como una amiga fiel del pueblo palestino.



El diplomático subrayó que la condecoración no solo reconoce sus incansables aportes a la independencia nacional, la paz y la justicia, sino que también expresa la profunda gratitud del Estado y el pueblo palestinos hacia una amiga que ha brindado un apoyo constante y sincero a su causa durante décadas.



Asimismo, destacó que el nombre de Nguyen Thi Binh está estrechamente vinculado a hitos históricos de Vietnam en su proceso de independencia, reunificación y construcción de la paz, especialmente por su papel en las actividades diplomáticas que condujeron a la firma de los Acuerdos de París, contribuyendo a sentar bases para la paz y la reconciliación.



Añadió que, para el pueblo palestino, ella representa un símbolo de firmeza en la defensa del derecho internacional y en la reivindicación de los derechos legítimos de los palestinos a vivir en libertad, independencia y dignidad en su propia tierra.



Saadi Salama enfatizó que la ceremonia constituye una muestra tangible de la profunda amistad entre Vietnam y Palestina, basada en aspiraciones compartidas de paz y en la fe en la justicia internacional.



Por su parte, la exvicepresidenta Nguyen Thi Binh expresó su emoción y su profundo agradecimiento al Estado de Palestina por la distinción otorgada, la cual refleja los vínculos de amistad, solidaridad y respeto mutuo entre ambos pueblos.



Señaló que el reconocimiento no es solo un honor personal, sino también una distinción a la tradición de apoyo recíproco entre Vietnam y Palestina en sus respectivas luchas por la independencia, la paz y la justicia.



Manifestó además su confianza en que las relaciones de amistad tradicional entre ambos países seguirán siendo preservadas, cultivadas y fortalecidas por las futuras generaciones./.

VNA