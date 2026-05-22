Vietnam expresa preocupación ante acusaciones contra Raúl Castro

Hanoi (VNA)- Vietnam expresa su profunda preocupación por la medida judicial adoptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al emitir una acusación penal contra el exprimer secretario del Partido Comunista de Cuba y expresidente del Consejo de Ministros de la República, Raúl Castro.



Así lo declaró Pham Thu Hang, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam al responder hoy a una pregunta de la prensa sobre la reacción de Hanoi ante las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general del Ejército Raúl Castro.



Vietnam hace un llamado al diálogo constructivo sobre la base del respeto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, así como al respeto de la independencia, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, enfatizó.



“Una vez más, Vietnam reafirma enérgicamente su solidaridad y amistad tradicional con el hermano pueblo cubano, y exhorta al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exigen el levantamiento del bloqueo y embargo unilaterales contra Cuba”, dijo la vocera./.

VNA