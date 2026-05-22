Política

Vietnam expresa preocupación ante acusaciones contra Raúl Castro

Vietnam manifestó su preocupación por la acusación penal presentada por Estados Unidos contra Raúl Castro y reiteró su solidaridad con Cuba, además de pedir el fin del bloqueo económico.

Pham Thu Hang, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam (Fuente: l Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)
Pham Thu Hang, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam (Fuente: l Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)

Hanoi (VNA)- Vietnam expresa su profunda preocupación por la medida judicial adoptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al emitir una acusación penal contra el exprimer secretario del Partido Comunista de Cuba y expresidente del Consejo de Ministros de la República, Raúl Castro.

Así lo declaró Pham Thu Hang, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam al responder hoy a una pregunta de la prensa sobre la reacción de Hanoi ante las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general del Ejército Raúl Castro.

Vietnam hace un llamado al diálogo constructivo sobre la base del respeto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, así como al respeto de la independencia, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, enfatizó.

“Una vez más, Vietnam reafirma enérgicamente su solidaridad y amistad tradicional con el hermano pueblo cubano, y exhorta al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exigen el levantamiento del bloqueo y embargo unilaterales contra Cuba”, dijo la vocera./.

VNA
#Vietnam #Raúl Castro #Departamento de Justicia de Estados Unidos
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov. (Foto: VNA)

Fortalecen la cooperación en defensa entre Vietnam y Rusia

El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov, acordaron hoy continuar coordinando la implementación de los contenidos de cooperación en defensa acordados, con el fin de elevar las relaciones bilaterales a un nivel más profundo, sustantivo y efectivo, en correspondencia con el espíritu unificado entre los líderes de alto nivel de ambas naciones.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam realizará visita a Tailandia

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel de Vietnam, realizará una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo.

La embajadora vietnamita en Grecia, Pham Thi Thu Hương, habla en el evento. (Foto: VNA)

Presidente Ho Chi Minh inspira a los comunistas de Grecia

El papel del Presidente Ho Chi Minh en la búsqueda del camino para la salvación nacional y la liberación de los pueblos, así como su liderazgo al pueblo de Vietnam hacia la victoria frente a los invasores para proteger la Patria, fue encomiado durante un acto conmemorativo en Grecia.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam impulsa políticas para minorías étnicas

El Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional de Vietnam necesita seguir de cerca la situación en las zonas de minorías étnicas y montañosas; fortalecer los vínculos con las localidades y proponer soluciones adecuadas para consolidar la unidad entre los pueblos, mantener la estabilidad política y social y garantizar la defensa y la seguridad nacionales.

Los ingenieros del Centro para la Transformación Digital (Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Khanh Hoa) tienen la tarea de garantizar la ciberseguridad.

Vietnam garantiza los derechos humanos y ciudadanos en entorno digital

Con más de 85 millones de usuarios de Internet, alrededor de 79 millones de cuentas en redes sociales y más de 127 millones de suscripciones móviles activas, el ciberespacio vietnamita no solo impulsa la economía digital, sino que también constituye un área estratégica vinculada a la defensa, la seguridad y la protección de los derechos humanos y ciudadanos.

Delegados ofrecen flores para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su estatua en la ciudad rusa de Vladivostok. (Fuente: VNA)

Vietnamitas en Rusia celebran aniversario del Presidente Ho Chi Minh

El Consulado General de Vietnam en la ciudad rusa de Vladivostok llevó a cabo recientemente un acto conmemorativo al 136 aniversario del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890- 2026), con la participación de numerosos residentes connacionales en el país euroasiático.