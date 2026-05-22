Vietnam destaca avances en relaciones económicas y diplomáticas con África

Hanoi (VNA) – El Grupo de Embajadores Africanos en Vietnam organizó hoy en esta capital una ceremonia conmemorativa del 63.º aniversario del Día de África (25 de mayo).

En la cita, el viceministro de Relaciones Exteriores, Le Anh Tuan, pronunció un discurso en el que transmitió las felicitaciones del Gobierno y del pueblo de Vietnam a los países africanos, a los embajadores, jefes de misiones diplomáticas y a la comunidad africana que vive, estudia y trabaja en el país indochino.

El vicecanciller subrayó que las relaciones Vietnam–África cuentan con una base histórica profunda, establecida desde la década de 1920 por el Presidente Ho Chi Minh y los movimientos revolucionarios africanos. A lo largo de las distintas etapas históricas, ambas partes han mantenido la solidaridad y el apoyo mutuo en la lucha por la independencia y en el desarrollo actual.

Señaló que el 2025 marca avances importantes en las relaciones bilaterales, con las primeras visitas a África de alto nivel. El comercio bilateral aumentó un 27% respecto a 2024, junto con una tendencia creciente de inversión de empresas vietnamitas en el continente.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Le Anh Tuan, habla en la cita (Fuente: VNA)

Al destacar el ascenso de África, el alto funcionario afirmó que Vietnam desea profundizar la cooperación con el continente en los ámbitos bilateral, multilateral e interregional, y está dispuesto a acompañar a los países africanos en la implementación de la Agenda 2063 de la Unión Africana. Vietnam también busca fortalecer la cooperación en agricultura, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología, telecomunicaciones y transformación digital.

El viceministro reafirmó que Vietnam continuará actuando como puente para promover la conectividad entre Asia y África, confiando en que las relaciones bilaterales se desarrollen bajo el principio de “cooperación mutuamente beneficiosa”.

Por su parte, el embajador de Marruecos, Jamale Chouaibi, presidente del Grupo de Embajadores Africanos, destacó que el Día de África conmemora la creación de la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1963, simbolizando la solidaridad y la aspiración de construir una África pacífica y próspera.

El embajador informó que la Unión Africana ha declarado 2026 como el “Año de la garantía de agua sostenible y sistemas de saneamiento seguros”, en el marco de la Agenda 2063. Asimismo, el proceso de integración económica avanza mediante el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).

Valoró que las relaciones Vietnam–África se basan en el respeto mutuo y poseen un gran potencial de desarrollo. Los logros de Vietnam en la reducción de la pobreza, el desarrollo industrial y la transformación agrícola son considerados experiencias valiosas para muchos países africanos. El comercio y la inversión bilateral continúan creciendo de manera estable bajo el modelo de cooperación Sur-Sur.

En el marco del evento, ocho misiones diplomáticas africanas en Hanoi, a saber, Argelia, Angola, Egipto, Libia, Marruecos, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica, presentaron un espacio cultural con gastronomía, bebidas y música tradicional, contribuyendo a fortalecer el intercambio entre los pueblos./.

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