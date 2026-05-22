ASEAN y China trabajan por una región de paz, cooperación, desarrollo y resiliencia

Kuala Lumpur (VNA)- La 32.ª Reunión Consultiva de Altos Funcionarios ASEAN-China (ACSOC) y la 26.ª Reunión de Altos Funcionarios ASEAN-China sobre la implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (SOM-DOC) se celebró el 21 de mayo en Kuala Lumpur, Malasia.

El viceministro Dang Hoang Giang, jefe de la delegación vietnamita de Altos Funcionarios ASEAN (SOM), encabezó la representación de Vietnam en las reuniones.

En la ACSOC-32, los países de la ASEAN valoraron el papel de China en la región y el mundo, destacando que ese país es uno de los socios más dinámicos, amplios e integrales del bloque.

ASEAN y China son actualmente motores del crecimiento y desarrollo regional, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 del 4,9% para ASEAN y del 5% para China. Ambas partes también se mantienen desde hace años como importantes socios comerciales y de inversión.

La vicecanciller china Hua Chunying, jefa del SOM ASEAN-China, afirmó que ASEAN es una de las organizaciones más exitosas, con una voz y posición cada vez más relevantes en la región.

Reiteró que China considera a ASEAN una prioridad en su política de vecindad, respalda la construcción de la Comunidad ASEAN y su papel central, y está dispuesta a contribuir al desarrollo y prosperidad regional.

La reunión destacó que 2026 marcará el inicio de la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y sus planes estratégicos. Asimismo, será el primer año de ejecución del Plan de Acción conjunto ASEAN-China 2026-2030. Por ello, la aplicación eficaz de estas visiones y planes creará bases sólidas y complementarias para impulsar el desarrollo conjunto.

Con motivo del 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) y del quinto aniversario de la Asociación Estratégica ASEAN, ambas partes acordaron organizar múltiples actividades significativas para resaltar el valor de estos hitos y abrir nuevas oportunidades de cooperación más profunda en los próximos años.

Ante un panorama global marcado por rápidos cambios, complejidades e incertidumbres, la reunión subrayó que ASEAN y China necesitan fortalecer aún más el diálogo, la confianza mutua, la conectividad, la cooperación y la resiliencia frente a crisis, contribuyendo conjuntamente a la paz, seguridad, estabilidad y desarrollo sostenible de la región.

Ambas partes también revisaron la implementación de los resultados de la 28.ª Cumbre ASEAN-China, celebrada en octubre de 2025, y acordaron continuar impulsando el Plan de Acción ASEAN-China 2026-2030, acelerar la ratificación y puesta en marcha del Protocolo de actualización del Área de Libre Comercio ASEAN-China (ACFTA) 3.0, además de reforzar la cooperación en energía, inteligencia artificial (IA), transformación digital, turismo, intercambios entre pueblos y lucha contra el cibercrimen y las estafas en línea.

Además, intercambiaron propuestas e iniciativas de cooperación que serán presentadas en las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y cumbres ASEAN-China previstas para julio y noviembre de 2026.

En la SOM-DOC 26, los países reafirmaron la importancia de mantener la paz, estabilidad, seguridad, protección y libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS 1982).

Los países de ASEAN y China revisaron los avances logrados en la implementación plena de la Declaración sobre la Conducto delas partes concernientes en el Mar del Este (DOC) y en las negociaciones del Código de Conducta al respecto (COC), reconociendo los esfuerzos realizados en las reuniones mensuales del Grupo de Trabajo Conjunto ASEAN-China sobre la implementación de la DOC (JWG-DOC), con vistas a alcanzar pronto un COC efectivo, sustancial y conforme al derecho internacional, incluida la UNCLOS 1982.

En sus intervenciones, el viceministro Dang Hoang Giang reafirmó que Vietnam y ASEAN conceden gran importancia a la Asociación Estratégica Integral ASEAN-China y señaló que, en el contexto actual, esta relación debe contribuir aún más activamente a la paz, estabilidad y desarrollo regionales.

Subrayó que ASEAN y China deben seguir promoviendo el respeto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el TAC y el multilateralismo, así como fortalecer las consultas, la confianza mutua y la cultura del diálogo a través de los mecanismos liderados por ASEAN.

Ttambién propuso intensificar las consultas para avanzar hacia la pronta firma y ratificación por parte de China del Protocolo del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático (SEANWFZ).

Asimismo, destacó la necesidad de reforzar la conectividad terrestre, ferroviaria, marítima y aérea para garantizar el comercio, promover el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.

Igualmente, pidió fortalecer la cooperación frente a desafíos emergentes como la seguridad fronteriza y de los pasos limítrofes, la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, otros delitos transnacionales y la ciberseguridad.

Rreiteró la importancia de mantener la paz, estabilidad y libertad de navegación y sobrevuelo, resolver disputas por medios pacíficos y respetar el derecho internacional, especialmente la UNCLOS 1982.

También instó a las partes a implementar plena y eficazmente la DOC, destacando que esta constituye una base esencial para las negociaciones del COC.

Vietnam continuará coordinando estrechamente con los países de ASEAN y China para promover la pronta conclusión de un COC efectivo, sustancial y conforme al derecho internacional, particularmente la UNCLOS 1982, contribuyendo así a la paz, estabilidad y cooperación en el Mar del Este.

Al margen de las reuniones, Hoang Giang sostuvo encuentros con Hua Chunying, así como con el jefe del SOM-DOC de China, Hou Yanqi.

Durante las reuniones, ambas partes coincidieron en continuar coordinando estrechamente la implementación efectiva de los acuerdos y consensos alcanzados por los altos líderes de ambos partidos y países; fortalecer el intercambio de delegaciones de alto nivel y promover la cooperación práctica en comercio, inversión, conectividad de infraestructuras, transporte, agricultura y energía.

También intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común y la coordinación en foros multilaterales, subrayando la determinación de impulsar negociaciones para alcanzar un COC efectivo, sustancial y conforme al derecho internacional y a la UNCLOS 1982./.