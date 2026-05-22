Política

Vietnam busca atraer más inversión tecnológica de empresas estadounidenses

Vietnam reafirma el interés de fortalecer la Asociación Estratégica Integral con EE.UU., destacando la cooperación con Amazon en tecnología, IA y transformación digital.

En la recepción (Fuente: VNA)
En la recepción (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam considera a Estados Unidos como uno de sus socios más importantes y desea que las relaciones bilaterales continúen desarrollándose en correspondencia del nivel de Asociación Estratégica Integral, en la que la cooperación económica, comercial y de inversión siga siendo la principal fuerza motriz, mientras que la ciencia y la tecnología constituyan un nuevo avance en los vínculos bilaterales.

Así lo afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante una recepción ofrecida hoy a David Zapolsky, vicepresidente global de Políticas Públicas del grupo Amazon.

En la cita, el dirigente vietnamita dio la bienvenida a la visita de los líderes de Amazon a Vietnam y valoró altamente los resultados de inversión y negocios de la empresa en el país, así como sus contribuciones positivas al desarrollo de Vietnam y las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos.

Al destacar que Vietnam está acelerando el perfeccionamiento de un entorno jurídico transparente, fortaleciendo la protección de la propiedad intelectual y facilitando las actividades de inversión y negocios de las empresas de alta tecnología, To Lam reafirmó que Hanoi está dispuesto a crear condiciones favorables para que las principales corporaciones tecnológicas estadounidenses inviertan y operen a largo plazo en el país, sobre la base de beneficios armonizados y en favor de los intereses de los pueblos y empresas de ambas naciones.

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En la recepción (Fuente: VNA)

Propuso además que Amazon continúe ampliando su cooperación con Vietnam en la implementación de la Resolución 57 del Buró Político sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; así como en áreas como infraestructura de datos, inteligencia artificial (IA) y formación de recursos humanos de alta calidad.

Por su parte, David Zapolsky expresó su satisfacción por los resultados positivos de la cooperación de Amazon en Vietnam.

El representante de Amazon afianzó que Vietnam tiene potencial para convertirse en uno de los principales países tecnológicos de la región, con amplias oportunidades de cooperación en ámbitos en los que el grupo posee fortalezas, como computación en la nube, inteligencia artificial y macrodatos.

Asimismo, agradeció el apoyo y la atención brindados por los dirigentes vietnamitas a las actividades de inversión y negocios de Amazon durante los últimos años y reiteró el compromiso de la empresa de mantener inversiones a largo plazo en Vietnam, acompañando al país en el desarrollo de infraestructura digital, la formación de recursos humanos y el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo socioeconómico./.

VNA
#To Lam #Amazon #inversión tecnológica #inteligencia artificial
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