Vietnam y Camboya impulsan la cooperación entre localidades

Phnom Penh (VNA) - El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, encabezó recientemente una visita de trabajo a las provincias camboyanas de Stung Treng y Kratie, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.



Durante su encuentro con el diplomático vietnamita, el gobernador de Kratie, Var Thorn, presentó un panorama general sobre la situación local en términos geográficos, demográficos y productivos, destacando especialmente el potencial del sector minero, en el que operan actualmente 29 empresas nacionales, chinas y vietnamitas.



En el contexto del fortalecimiento de la amistad, la solidaridad y el desarrollo entre Vietnam y Camboya, la provincia de Kratie y la ciudad vietnamita de Dong Nai establecieron relaciones de cooperación mediante la firma de un Memorando de Entendimiento el pasado 6 de febrero de 2026, destinado a reforzar los vínculos bilaterales, señaló.



Según Var Thorn, esta cooperación ya ha generado resultados significativos en áreas como relaciones exteriores, desarrollo socioeconómico y cultura, incluida la culminación total de los trabajos de demarcación fronteriza.



El dirigente camboyano expresó además su agradecimiento al Partido, el Estado, el Ejército y el pueblo de Vietnam por el apoyo brindado mediante financiamiento y materiales destinados a la construcción de infraestructuras como puentes, carreteras, escuelas y canales, así como por la asistencia ofrecida a personas en situación vulnerable.

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, (derecha) y el gobernador de la provincia de Kratie, Var Thorn. (Fuente: VNA)



Asimismo, manifestó su deseo de que la cooperación entre ambos países, y particularmente entre Kratie y Dong Nai, continúe ampliándose para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la población.



También pidió al embajador Nguyen Minh Vu contribuir a promover información y alentar a empresas e inversionistas vietnamitas a explorar nuevas oportunidades de inversión en esta provincia del noreste camboyano, con miras a expandir mercados y fortalecer la cooperación económica bilateral.



Por su parte, Nguyen Minh Vu destacó que los líderes de Vietnam y Camboya han definido la cooperación económica como uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales de aquí a 2030.



Para materializar este objetivo, precisó que los ministerios y organismos competentes de ambos países trabajan actualmente en planes destinados a profundizar la integración y los vínculos entre las dos economías.



El diplomático vietnamita solicitó además a las autoridades de Kratie continuar colaborando y apoyando las labores de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en esa provincia durante las guerras del pasado.



Previamente, Nguyen Minh Vu sostuvo conversaciones con el gobernador de la provincia de Stung Treng, Sor Soputra.



En la reunión, el representante vietnamita expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Popular Camboyano y las autoridades locales, Stung Treng continuará alcanzando nuevos logros y contribuyendo al desarrollo de Camboya.



Minh Vu resaltó además el potencial de la provincia para atraer inversiones en agricultura moderna a gran escala y expresó su deseo de que las autoridades locales sigan creando condiciones favorables para las empresas vietnamitas que operan en la zona.



Por su parte, Sor Soputra señaló que, gracias a su ubicación estratégica en la confluencia de cuatro ríos y a la abundancia de recursos naturales, Stung Treng da la bienvenida a las actividades de producción y negocios de inversionistas extranjeros, especialmente en sectores como la agricultura de alta tecnología y el ecoturismo.



Durante su estancia en ambas provincias, Nguyen Minh Vu también visitó y evaluó las actividades productivas de empresas vietnamitas, principalmente en los sectores agrícola y minero.



Según datos oficiales, las empresas vietnamitas cuentan actualmente con alrededor de 215 proyectos de inversión en Camboya, con un capital registrado cercano a los tres mil millones de dólares.



En la actualidad, Vietnam es el quinto mayor inversor extranjero en Camboya, contribuyendo de manera positiva al desarrollo económico del país vecino./.