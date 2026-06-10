Máximo dirigente de Vietnam recibe al primer ministro de Timor Leste

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, recibió hoy aquí al primer ministro del Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, con motivo de su visita oficial a Vietnam y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN.



To Lam destacó que esta visita del jefe del Gobierno timorenese tiene una gran importancia, ya que genera un nuevo impulso y contribuye a abrir una etapa de desarrollo más sustancial y eficaz en las relaciones de amistad entre ambos países.



Asimismo, felicitó a Timor Leste por los importantes logros alcanzados, especialmente por su incorporación oficial a la ASEAN. Reafirmó que Hanoi seguirá apoyando a Dili en su integración y en su participación plena y efectiva en los mecanismos y programas de cooperación de la ASEAN.



Por su parte, Xanana Gusmão felicitó a To Lam por haber sido elegido por el Partido y la Asamblea Nacional para ocupar su nuevo cargo. También felicitó a Vietnam por la exitosa organización de importantes acontecimientos políticos y por la consolidación de su liderazgo, reflejando la unidad, la fortaleza y la visión de desarrollo del país en esta nueva etapa bajo la dirección del Partido Comunista de Vietnam.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, recibe al primer ministro del Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, Foto: VNA

Expresó además su admiración por el rápido y sostenible proceso de desarrollo de Vietnam, considerando que este constituye una gran fuente de inspiración para muchos países, incluido Timor Leste.



También elogió la exitosa organización del Foro del Futuro de la ASEAN, destacando que este evento ha proporcionado un espacio para que responsables políticos, académicos, empresarios y, especialmente, los jóvenes participen en la construcción de la visión futura de la ASEAN.



To Lam reafirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación integral con Timor Leste, y expresó su apoyo a un Timor Leste independiente, pacífico, próspero e integrado tanto a nivel regional como internacional.



Valoró positivamente los resultados de las conversaciones entre el primer ministro timorense y su par vietnamita Le Minh Hung, y manifestó su confianza en que los acuerdos alcanzados durante la visita establecerán un marco y una base sólida para profundizar la cooperación bilateral de manera más concreta y efectiva.



Al abordar las perspectivas de cooperación futura, Tô Lâ propuso que ambos países continúen fortaleciendo sus relaciones políticas mediante el intercambio de delegaciones, los contactos de alto nivel y los intercambios entre pueblos.



También sugirió impulsar las relaciones entre el Partido Comunista de Vietnam y el Congreso Nacional para la Reconstrucción de Timor Leste, compartiendo experiencias en materia de construcción partidista, gobernanza y desarrollo nacional.



Además, propuso intensificar la cooperación en defensa y seguridad para hacer frente a los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales; ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión en sectores con gran potencial, como el petróleo y el gas, la minería, la agricultura, las telecomunicaciones, la transformación digital y la formación de recursos humanos.



Asimismo, abogó por fortalecer la cooperación en educación, turismo e intercambios entre pueblos sobre la base de los acuerdos recientemente firmados, incluidos el acuerdo de exención de visados para titulares de pasaportes ordinarios y el memorando de entendimiento sobre la cooperación educativa.



Gusmão agradeció y valoró las orientaciones planteadas por el líder anfitrión para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Expresó además su deseo de que ambas partes celebren pronto la primera reunión del Comité de Cooperación Bilateral para debatir planes concretos y áreas de colaboración, incluyendo los ámbitos en los que Vietnam podría apoyar a Timor Leste para reforzar su autonomía económica, desarrollar el sector privado, perfeccionar sus instituciones y mejorar sus infraestructuras.



Ambos líderes coincidieron en continuar coordinándose estrechamente en la ASEAN, las Naciones Unidas y otros foros regionales e internacionales, contribuyendo a la unidad de la agrupación, fortaleciendo su papel central y manteniendo un entorno de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en el Sudeste Asiático.



También reafirmaron la importancia del respeto al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.



