Premier: Hanoi debe contribuir más al objetivo de crecimiento nacional

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Hanoi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi para analizar la situación socioeconómica de la capital, el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos, el desembolso de la inversión pública, la puesta en marcha del modelo de gobierno local de dos niveles, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW y la solución de los obstáculos que afectan a proyectos pendientes en la ciudad.

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Según el informe presentado por el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, durante el primer trimestre de 2026 el Producto Regional Bruto (PRB) de la ciudad creció un 7,87 % interanual, por encima de la media nacional, aunque todavía por debajo de la meta prevista. Los ingresos presupuestarios alcanzaron cerca del 57 % del plan anual, mientras que el desembolso de la inversión pública llegó a unos 1.840 millones de dólares, equivalentes a casi el 40% del programa establecido. Los sectores del comercio, los servicios y el turismo mantuvieron una evolución positiva. Las ventas minoristas y los ingresos por servicios de consumo aumentaron un 13 %; la inversión extranjera directa (IED) recién registrada se situó en casi 3.000 millones de dólares; y la ciudad recibió alrededor de tres millones de visitantes internacionales, un 33 % más que en el mismo período del año anterior.

Hanoi está aplicando de manera integral las resoluciones y conclusiones del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno. Al mismo tiempo, acelera la implementación de la Ley de la Capital, prioriza la liberación de terrenos para proyectos estratégicos de infraestructura, desarrolla la planificación de la ciudad con una visión de cien años y trabaja en la reactivación de proyectos paralizados desde hace tiempo para movilizar nuevos recursos destinados al desarrollo. Asimismo, impulsa numerosos proyectos de gran escala en áreas como el desarrollo urbano, la tecnología, la salud, el deporte y los servicios de alta calidad, con el objetivo de crear nuevos polos de crecimiento y ampliar el espacio para el desarrollo futuro.

En particular, Hanoi figura entre las localidades más avanzadas del país en la aplicación de la Resolución 57-NQ/TW sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. La ciudad ha puesto en funcionamiento diversos modelos de gobierno digital y espacios de trabajo digitales compartidos, además de establecer mecanismos de apoyo a expertos, promover la contratación de productos científicos y tecnológicos y ampliar la prestación de servicios públicos en línea.

La implementación del modelo de gobierno local de dos niveles avanza de forma coordinada y estable. Los principales cargos de liderazgo han sido consolidados y los procedimientos administrativos continúan simplificándose. Paralelamente, se mantiene la atención a los ámbitos de la cultura, la sociedad, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, al tiempo que se refuerzan las labores de construcción del Partido y del sistema político.

Al concluir la reunión, el premier Le Minh Hung reconoció y elogió los logros alcanzados por el Comité del Partido, las autoridades y la población de Hanoi en los últimos años, destacando su importante contribución al desarrollo general del país. No obstante, señaló también una serie de limitaciones que deben resolverse con prontitud. Entre ellas figuran el insuficiente aprovechamiento del potencial de desarrollo de la capital, un crecimiento económico que aún no alcanza las metas previstas, la limitada movilización de recursos del sector privado y los retrasos que afectan a numerosos proyectos estratégicos de inversión pública e infraestructura debido a dificultades relacionadas con la liberación de terrenos, la asignación de suelo y el reasentamiento.

Además, problemas como la contaminación ambiental, la congestión del tráfico, las inundaciones urbanas, la saturación de las escuelas y la escasez de personal altamente cualificado en sectores como la tecnología digital, la inteligencia artificial, el big data y los semiconductores continúan representando importantes desafíos para el desarrollo de la capital.

Asimismo, pidió optimizar el aprovechamiento de los recursos de suelo y elevar la eficiencia de la inversión pública. Hanoi deberá reforzar su capacidad para atraer inversión extranjera directa (IED), asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y financiación bancaria, además de estudiar la emisión de bonos de capital destinados a proyectos estratégicos de gran envergadura.

En materia de bienestar social, el jefe de Gobierno instó a la capital a aplicar soluciones integrales para hacer frente a la contaminación del aire y del agua, la congestión vial, las inundaciones urbanas y la gestión de residuos, con el objetivo de resolver la mayor parte de estos problemas antes de que concluya 2026.

​Respecto a la reforma administrativa, solicitó reducir de inmediato en un 50% los trámites administrativos para ciudadanos y empresas, mejorar la interconexión con las bases de datos nacionales y acelerar la digitalización de los procedimientos. La meta es que, para el tercer trimestre de 2026, el 100% de los servicios públicos que reúnan las condiciones necesarias puedan prestarse íntegramente en línea.

En cuanto al desarrollo económico, Le Minh Hung destacó que el sector privado debe consolidarse como uno de los principales motores de crecimiento del país. Por ello, pidió adoptar medidas más decididas para impulsar su expansión, al tiempo que se fortalece la atracción selectiva de inversiones en investigación y desarrollo, alta tecnología y tecnologías limpias y sostenibles.

Sobre la vivienda social, valoró positivamente los proyectos de viviendas de alquiler que Hanoi prevé poner en marcha y propuso estudiar mecanismos específicos para promover, gestionar y financiar este modelo habitacional en todo el país.

Al subrayar el papel estratégico de la ciencia, la tecnología y la innovación, el premier instó a implementar con determinación la Resolución Nº 57-NQ/TW. En este sentido, llamó a desarrollar sectores tecnológicos de vanguardia como la inteligencia artificial, el big data, los semiconductores, la robótica, la automatización, la industria aeroespacial, la ciberseguridad y las tecnologías cuánticas. También pidió acelerar la construcción de ciudades inteligentes y de una infraestructura digital moderna, con el objetivo de que la economía digital represente alrededor del 22 % del PIB de Hanoi para finales de 2026.

Según señaló, Hanoi debe convertirse en el principal centro nacional de ciencia, tecnología e innovación, además de consolidar una posición destacada en Asia. Para ello, deberá aprovechar el potencial del Parque Tecnológico de Hoa Lac, el Centro Nacional de Innovación, las universidades, los institutos de investigación y las empresas tecnológicas. Asimismo, consideró prioritario desarrollar recursos humanos altamente cualificados, especialmente en áreas como semiconductores, inteligencia artificial, automatización y transporte ferroviario, así como establecer mecanismos específicos para atraer a expertos, científicos y talentos vietnamitas y extranjeros.

En el ámbito medioambiental, el premier propuso poner en marcha un programa integral de protección ambiental que contemple la eliminación definitiva de los principales focos de contaminación, la mejora de la calidad del aire en las zonas urbanas, la construcción de modernas instalaciones para el tratamiento de residuos y aguas residuales, y la implementación gradual de zonas de bajas emisiones a partir de finales de 2026.

En los sectores de la salud, la educación y la protección social, sugirió organizar revisiones médicas periódicas gratuitas para toda la población al menos una vez al año, generalizar el uso de historiales médicos electrónicos en todos los hospitales y desarrollar modelos de atención para las personas mayores vinculados a la llamada economía de la tercera edad. También propuso reservar terrenos para la construcción de nuevas escuelas con el fin de reducir la sobrepoblación en las aulas.

Paralelamente, instó a continuar aplicando de manera efectiva las políticas de protección social y de apoyo a las minorías étnicas y a las comunidades religiosas.

Finalmente, Le Minh Hung pidió a Hanoi garantizar el funcionamiento eficiente del modelo de gobierno local de dos niveles, acelerar la gestión de los bienes públicos y de los edificios administrativos excedentes, reforzar la disciplina administrativa y, al mismo tiempo, fomentar la innovación. También abogó por proteger a los funcionarios que actúen con iniciativa y asuman responsabilidades en beneficio del interés común.

En cuanto a la construcción del Partido y del sistema político, subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad de liderazgo y la combatividad de las organizaciones partidarias, promover una administración pública transparente y responsable, fomentar el ejemplo de los cuadros dirigentes y continuar consolidando las fuerzas armadas de la capital./.

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