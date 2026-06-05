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Actualidad: Vietnam y Filipinas elevan sus relaciones a nivel de asociación estratégica reforzada

Durante su visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acordó con el presidente anfitrión, Ferdinand Marcos Jr., elevar las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Reforzada.

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