Actualidad: Vietnam y Filipinas elevan sus relaciones a nivel de asociación estratégica reforzada

Durante su visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acordó con el presidente anfitrión, Ferdinand Marcos Jr., elevar las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Reforzada.
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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo, centrada en fortalecer la Asociación Estratégica Integral, ampliar la cooperación bilateral y reforzar los vínculos entre Vietnam y el Sudeste Asiático.
Vietnam y comunidades internacionales rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh con ceremonias y actividades culturales que destacaron su legado de paz, independencia y solidaridad.
Vietnam clasifica por primera vez al Mundial Sub-17 de la FIFA tras vencer 3-2 a Emiratos Árabes Unidos en la Copa Asiática Sub-17 de 2026.
Vietnam e India acordaron elevar sus vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, en el marco de la la visita de Estado al país surasiático del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.
La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, efectuará una visita oficial a Vietnam del 1 al 3 de mayo.
Vietnam y Corea del Sur han dado un nuevo impulso a su relación bilateral tras la visita de Estado del Presidente surcoreano a Hanoi, donde ambas naciones firmaron múltiples acuerdos en áreas estratégicas y acordaron elevar su asociación a un nivel superior.
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita de Estado a China del 14 al 17 de abril con el fin de profundizar las relaciones bilaterales a un nivel superior.
La Asamblea Nacional de Vietnam votó y aprobó los altos cargos de liderazgo del Estado, el Parlamento y el Gobierno durante el primer período de sesiones de la XVI legislatura.
Vietnam refuerza su ciberseguridad con un plan nacional para formar 10 mil expertos y posicionarse entre los 15 líderes mundiales para 2030.
El segundo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del decimocuarto mandato tuvo lugar del 23 al 25 de marzo, centrado especialmente en la organización, el trabajo de cuadros y las normativas fundamentales de la organización partidista.
Vietnam se sitúa como el tercer mayor mercado de café en el Sudeste Asiático, con un valor estimado de 725 millones de dólares y un crecimiento del 27%, según un informe de Momentum Works.
Vietnam elimina temporalmente los aranceles de importación de combustibles para garantizar el suministro, reducir costos y enfrentar la volatilidad del mercado energético mundial.
Vietnam activa medidas de seguridad, suspende envío de trabajadores y recomienda frenar tours al Medio Oriente ante la escalada del conflicto regional.
El 81% de los viajeros vietnamitas encuestados afirman que usarían la inteligencia artificial (IA) al planificar viajes, el nivel más alto de Asia.
Vietnam vive la semana festiva del Tet (Año Nuevo Lunar), con nueve días de descanso que han dinamizado la movilidad y el consumo interno.
El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh se inauguró oficialmente el 11 de febrero.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, realiza una visita de Estado a Laos, su primera al extranjero tras su reelección el cargo, reafirmando los lazos históricos y la cooperación entre ambos países.
El secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, realizó una visita de Estado a Vietnam los días 26 y 27 de enero.
El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, con la participación de 1.586 delegados, define decisiones clave para el futuro político y estratégico del país.
Vietnam inaugura el Centro de Prensa para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, con más de 600 periodistas acreditados y exposiciones históricas sobre el Partido.