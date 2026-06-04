Economía vietnamita acelera su recuperación y apunta al crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) - La economía de Vietnam mantuvo un sólido crecimiento en los primeros cinco meses de 2026, impulsada por el dinamismo de la industria, el consumo, las exportaciones, la inversión extranjera y la actividad empresarial, lo que fortalece las perspectivas de alcanzar la meta gubernamental de crecimiento de dos dígitos este año.



Durante la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a mayo, celebrada el 3 de junio, el primer ministro Le Minh Hung destacó que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y las crecientes complejidades, el Ejecutivo ha continuado aplicando de manera decidida políticas orientadas a impulsar el desarrollo socioeconómico, perfeccionar el marco institucional y estimular el crecimiento económico.



Sin embargo, subrayó que los desafíos para el resto del año siguen siendo considerables y requerirán esfuerzos coordinados para mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía.



Según el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, pese a las presiones derivadas de la situación económica global, los principales indicadores nacionales continúan mostrando resultados alentadores.



La producción industrial volvió a consolidarse como uno de los pilares del crecimiento, con un aumento interanual del 8,8% en mayo. En el acumulado de los cinco primeros meses del año, el Índice de Producción Industrial (IPI) creció un 9,1%, la cifra más elevada registrada en los últimos cuatro años.



La industria manufacturera y de procesamiento mantuvo su papel de motor de la economía al expandirse un 9,5%, contribuyendo con 7,4 puntos porcentuales al crecimiento total del sector industrial. Entre las ramas con mejor desempeño destacaron la producción metalúrgica, la fabricación de vehículos, la industria química y la producción de materiales a partir de minerales no metálicos.



La inversión continuó siendo otro de los principales impulsores de la actividad económica. La inversión pública ejecutada alcanzó aproximadamente 254,1 billones de dongs (9,65 mil millones de dólares), lo que representa un incremento del 11,2% respecto al mismo período de 2025.



Paralelamente, la inversión extranjera directa (IED) registrada ascendió a 24,81 mil millones de dólares, un 34,9% más que el año anterior, mientras que los desembolsos efectivos sumaron 9,75 mil millones de dólares, el nivel más alto de los últimos cinco años.



El sector empresarial también mostró señales de fortalecimiento. Entre enero y mayo se crearon más de 94.800 nuevas empresas, un aumento del 42,1% interanual. A ellas se sumaron cerca de 47.800 compañías que retomaron sus operaciones, elevando a más de 142.600 el total de empresas que ingresaron o regresaron al mercado.



La demanda interna siguió incrementándose, reflejada en un crecimiento superior al 11% de las ventas minoristas y los ingresos por servicios, el mayor registrado desde 2024. El turismo, por su parte, mantuvo una recuperación sostenida al recibir cerca de 11 millones de visitantes extranjeros, un incremento de casi el 15% y una cifra récord para el país.



Las finanzas públicas también registraron resultados favorables. Los ingresos presupuestarios alcanzaron cerca de 1,34 billones de dongs (50,88 mil millones de dólares), equivalentes al 53% del objetivo anual y un 15,3% más que en el mismo período del año anterior.



Asimismo, el comercio exterior mantuvo una trayectoria ascendente, con un volumen total de intercambio de 445,12 mil millones de dólares, un 25% superior al registrado un año antes.



No obstante, junto a estos avances persisten retos importantes. Entre ellos figuran las presiones inflacionarias, los posibles impactos de fenómenos climáticos extremos sobre la producción agrícola y la necesidad de garantizar el suministro de electricidad y combustibles para sostener el crecimiento. Además, la balanza comercial registró un déficit de 13,8 mil millones de dólares, en contraste con el superávit de 5,1 mil millones alcanzado en el mismo período de 2025.



Ante este panorama, el primer ministro reiteró la necesidad de acelerar el desembolso de la inversión pública y eliminar los obstáculos relacionados con la liberación de terrenos, el suministro de materiales de construcción y los procedimientos administrativos, con el fin de garantizar el avance de los proyectos estratégicos nacionales.



En la misma línea, el Ministerio de Finanzas propuso mantener el objetivo de crecimiento de dos dígitos sin descuidar el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica. También instó a acelerar la ejecución de la inversión pública, especialmente en los ministerios y localidades con bajos niveles de desembolso.



Diversas localidades, entre ellas Ciudad Ho Chi Minh y Can Tho, han comenzado a traducir estas directrices en acciones concretas para desbloquear proyectos pendientes y movilizar recursos destinados al crecimiento. Paralelamente, las autoridades continúan aplicando de forma coordinada políticas monetarias, comerciales y de estímulo al consumo para fortalecer la producción, impulsar las exportaciones y promover un desarrollo económico más sostenible y equilibrado./.

VNA