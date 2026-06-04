Vietnam envía a más de 53.000 trabajadores al extranjero entre enero y mayo de 2026

Hanoi (VNA) - Un total de 53.159 vietnamitas viajaron al extranjero entre enero y mayo de 2026 para trabajar bajo contrato, lo que representa el 47,5 % de la meta anual fijada en 112.000 trabajadores, según el Ministerio del Interior de Vietnam.



Japón continúa siendo el principal destino de la mano de obra vietnamita, con 24.030 trabajadores recibidos, seguido de Taiwán (China), con 21.104. Otros mercados de destino incluyen Corea del Sur, China, Singapur, Grecia, Rusia y varios países más.



Solo en mayo de 2026, cerca de 12.000 trabajadores partieron al extranjero para trabajar bajo contrato. Taiwán (China) fue el principal receptor, con 5.764 trabajadores, seguido por Japón, con 4.608.



Con el fin de responder a la creciente demanda de mano de obra, Japón ha añadido tres nuevos sectores a su programa de Trabajadores Calificados Específicos (SSW): suministro de ropa de cama, logística y almacenamiento, y gestión de recursos reciclables. Con estas incorporaciones, el número total de sectores admitidos asciende a 19.



Asimismo, algunas ocupaciones ya existentes han sido ajustadas para adaptarse mejor a las necesidades actuales del mercado laboral.



A partir de abril de 2027, Japón pondrá en marcha el Programa de Desarrollo de Habilidades para el Empleo (ESD, por sus siglas en inglés), que abarcará 17 sectores laborales. Se espera que esta iniciativa abra nuevas oportunidades de empleo para trabajadores extranjeros, incluidos los vietnamitas. Las previsiones indican que entre 2027 y 2029 el programa podría incorporar alrededor de 426.200 trabajadores.



En cuanto al mercado laboral interno, la fuerza laboral vietnamita de 15 años o más alcanza actualmente los 53,6 millones de personas, de las cuales 52,5 millones tienen empleo. La proporción de trabajadores con formación certificada se sitúa en el 29,6 %, mientras que la tasa de desempleo urbano es del 2,46 %, mucho mejor respecto al objetivo de mantenerla por debajo del 4 % en 2026.



Durante los primeros cinco meses del año, más de 11.400 empresas manifestaron necesidades de contratación que superan los 432.000 trabajadores. Las compañías con inversión extranjera concentraron más de la mitad de la demanda de personal, mientras que los empleos para trabajadores no cualificados representaron cerca del 79 % del total.



No obstante, la demanda de mano de obra se concentra principalmente en los grandes polos económicos y en proyectos estratégicos, mientras que gran parte de la fuerza laboral permanece dispersa en zonas rurales. El Ministerio del Interior también advirtió que la incertidumbre económica mundial y los conflictos en Oriente Medio podrían elevar los costes de producción y afectar al empleo en sectores exportadores como el textil, de calzado y la industria de procesamiento.



Se estima que el ingreso mensual promedio de los trabajadores ocupados durante el primer trimestre de 2026 alcanzó los 343 dólares estadounidenses (9,01 millones de VND) al mes, un incremento del 7,4 % respecto a 2025. Asimismo, los ingresos de los trabajadores asalariados podrían llegar a 380 dólares mensuales (10 millones de VND), lo que representa un aumento del 5,3 %./.

VNA