Economía

Premier vietnamita revisa situación socioeconómica en primeros cinco meses de 2026

El Gobierno de Vietnam revisó la situación socioeconómica y pidió acelerar reformas, innovación y transformación digital para impulsar el crecimiento.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la reunión (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la reunión (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a mayo de 2026 para evaluar la situación socioeconómica en mayo y de los primeros cinco meses del año, así como para definir las principales tareas y soluciones para el período venidero.

Durante su intervención, el jefe de Gobierno indicó que la reunión examinó los informes sobre la situación socioeconómica y las tareas relacionadas con el perfeccionamiento institucional, el desarrollo de la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital nacional y la aplicación de la Resolución Nº 57-NQ/TW del Buró Político, junto con otras resoluciones y conclusiones del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional y el propio Gobierno.

El primer ministro instó a los miembros del Ejecutivo a concentrarse en el análisis de las limitaciones y dificultades persistentes, especialmente en la gestión administrativa y la mejora del sistema institucional. Aunque reconoció avances significativos en el quehacer legislativo, subrayó que la carga de trabajo pendiente sigue siendo considerable.

En este sentido, pidió a los ministerios y organismos acelerar la promulgación de documentos normativos, corregir los retrasos acumulados en la emisión de documentos regulatorios y reforzar la responsabilidad de los máximos responsables en la construcción y perfeccionamiento del marco legal.

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Panorama de la cita (Foto: VNA)


En cuanto al desarrollo socioeconómico, Minh Hung señaló que el país mantiene su estabilidad macroeconómica y que la inflación continúa bajo control. Sin embargo, advirtió que algunos sectores y actividades aún no alcanzan los objetivos de crecimiento previstos. Por ello, solicitó a los organismos competentes analizar en profundidad las causas y proponer medidas de gestión más eficaces.

Sobre la base de las conclusiones de la reunión, el Gobierno emitirá una resolución con tareas y soluciones específicas destinadas a impulsar el crecimiento económico durante los últimos meses del año.

Asimismo, informó que encomendará a los viceprimeros ministros trabajar directamente con los ministerios, sectores y localidades que registran niveles de crecimiento inferiores a lo esperado, con el fin de eliminar obstáculos y promover la actividad productiva y empresarial, especialmente en los sectores industrial, agrícola y exportador.

Respecto a la implementación de la Resolución Nº 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el primer ministro valoró los nuevos enfoques adoptados por las instituciones involucradas, en particular el Ministerio de Seguridad Pública y el de Ciencia y Tecnología.

No obstante, insistió en la necesidad de seguir perfeccionando el marco institucional, los mecanismos y políticas, a la par de fortalecer la infraestructura digital, los sistemas de datos y otras condiciones esenciales para que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se conviertan verdaderamente en nuevos motores del crecimiento económico del país./.

VNA
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