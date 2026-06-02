Can Tho acelera proyecto de drenaje financiado por JICA para lograr resultados en 18 meses

Can Tho, Vietnam, (VNA) – La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, Nguyen Thi Ngoc Diep, sostuvo hoy una reunión de trabajo con el director de la Oficina de Carreteras y Alcantarillado de la ciudad japonesa de Fukuoka, Fukuyama Takeshi, para revisar el proyecto de cooperación técnica financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) sobre gestión de drenaje orientada a la resiliencia climática.



Durante el encuentro, ambas partes abordaron planes concretos para ampliar la cooperación económica y los intercambios culturales, así como compartir experiencias en materia de gestión sostenible de infraestructura urbana.



Nguyen Thi Ngoc Diep afirmó que esta segunda visita de la delegación japonesa en lo que va del año representa un paso práctico para materializar los memorandos de entendimiento firmados entre Can Tho y Fukuoka, así como entre el Departamento Municipal de Construcción y la oficina de Fukuoka.



La reunión entre la vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, Nguyen Thi Ngoc Diep, y el director de la Oficina de Carreteras y Alcantarillado de la ciudad japonesa de Fukuoka, Fukuyama Takeshi. (Foto: dcs.org.vn)



La funcionaria propuso que la parte japonesa respalde la investigación, construcción e implementación piloto de modelos eficientes de drenaje, basados en la experiencia de Japón pero adaptados a las condiciones específicas de Can Tho, con vistas a perfeccionarlos y replicarlos posteriormente.



El proyecto está previsto para ejecutarse entre octubre de 2025 y septiembre de 2028. Sin embargo, Can Tho busca acelerar su implementación con el objetivo de obtener resultados visibles en aproximadamente 18 meses, en lugar de esperar los tres años inicialmente previstos, señaló.



Con ese propósito, la ciudad seleccionó cuidadosamente al personal que será capacitado en Fukuoka. Se espera que estos profesionales contribuyan al desarrollo del proyecto y se conviertan posteriormente en el núcleo encargado de operar y gestionar de manera sostenible el sistema de aguas residuales, aprovechando la experiencia japonesa.



Por su parte, Takeshi expresó el pleno respaldo de Fukuoka a la propuesta de acelerar el proyecto para alcanzar resultados concretos en un plazo de 18 meses.



Subrayó además que Fukuoka no busca aplicar de manera mecánica la experiencia japonesa en Vietnam. En cambio, los expertos japoneses trabajarán para comprender las condiciones reales y el entorno operativo de Can Tho. Especialistas de ambas partes evaluarán conjuntamente las soluciones tecnológicas y los modelos de gestión más adecuados para la ciudad.



Asimismo, Fukuoka se comprometió a compartir toda la información, documentación y experiencia práctica disponible para apoyar las actividades que Can Tho desarrolla sobre el terreno, añadió.



En octubre de 2025, el Comité Popular Municipal aprobó la subvención destinada al proyecto. Entre sus objetivos figuran el fortalecimiento de la capacidad de planificación para la recolección de aguas residuales, la optimización de la operación y gestión de las plantas de tratamiento existentes y el impulso de campañas de concientización pública.



El presupuesto aprobado asciende a 384 mil 683 dólares, financiados íntegramente mediante una subvención no reembolsable de JICA. La agencia japonesa gestionará directamente los fondos y ejecutará las actividades del proyecto conforme a la normativa vigente./.