Economía

Oportunidades de vinculación entre Vietnam y la comunidad empresarial del norte de Italia

La Embajada de Vietnam en Italia participó en el programa Torino-ASEAN (ToAsean) en la ciudad de Torino - el centro de industria e innovación del norte de Italia y también organizó un coloquio de vinculación tecnológico entre Vietnam e Italia en Pianezza - la cabecera de las industrias auxiliares e innovación de Italia.

En el evento (Fuente: VNA)
En el evento (Fuente: VNA)

Roma (VNA) - La Embajada de Vietnam en Italia participó en el programa Torino-ASEAN (ToAsean) en la ciudad de Torino - el centro de industria e innovación del norte de Italia y también organizó un coloquio de vinculación tecnológico entre Vietnam e Italia en Pianezza - la cabecera de las industrias auxiliares e innovación de Italia.

Realizada durante dos días, 28 y 29 de mayo, los dos eventos abrieron las oportunidades de vinculación entre Vietnam y la comunidad empresarial en la región italiana de Piemonte. Asimismo, captaron el interés cada vez mayor de muchas empresas y asociaciones locales.

En su discurso, la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh, destacó el alto nivel de confianza política y las relaciones cada vez más profundas entre Vietnam e Italia, los que crean las condiciones favorables para fortalecer los vínculos empresariales, impulsando así una cooperación económica más sustantiva y orientando hacia sectores de cooperación de alta tecnológica y estratégica en el próximo tiempo.

Reveló que Vietnam apunta a convertirse en un centro de desarrollo de las industrias de alta tecnología, energía renovable, industria digital, inteligencia artificial, producción avanzada y los ecosistemas de industria sostenible. Por lo tanto, Vietnam presta especial atención a la cooperación con las empresas y organizaciones de Italia, ya que ambos países poseen ventajas complementarias.

Italia posee capacidades de primer nivel mundial en los ámbitos de la industria, la tecnología y el diseño, mientras que Vietnam destaca por su acceso a los mercados, su dinamismo manufacturero y su papel como puente de conexión con la ASEAN y el amplio espacio económico de Asia-Pacífico.

Numerosas empresas de Torino y de la región de Piemonte consideran que Vietnam se está consolidando como uno de los mercados más dinámicos de Asia y que puede convertirse en una puerta de entrada para que las compañías italianas amplíen su presencia en el Sudeste Asiático y la región Asia-Pacífico.

Los empresarios expresaron asimismo su interés en contar con más oportunidades de contacto directo con autoridades locales, socios y asociaciones empresariales vietnamitas, especialmente en sectores como la mecánica de precisión, las industrias auxiliares, la automatización, el diseño, las tecnologías verdes y la formación de recursos humanos altamente cualificados./.

VNA
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