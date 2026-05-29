Economía

Hanoi reafirma su compromiso con una cooperación mutuamente beneficiosa con empresas singapurenses

Hanoi reafirmó su apoyo a empresas de Singapur e impulsó cooperación en ciudades inteligentes, IA, logística y energía limpia.

Singapur (VNA) - Hanoi reafirmó su compromiso de promover una cooperación mutuamente beneficiosa con las empresas de Singapur y de seguir creando condiciones favorables para que los inversores desarrollen actividades comerciales eficientes, sostenibles y responsables, afirmó Tran Duc Thang, secretario del Comité partidista de la capital vietnamita.

Durante reuniones celebradas con directivos de los grupos singapurenses Mapletree, CapitaLand y Keppel, en el marco de la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el dirigente destacó la prolongada presencia de estas compañías en Vietnam, algunas de las cuales acumulan más de tres décadas de actividad en el país.

Duc Thang subrayó que la expansión de las inversiones singapurenses ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre Vietnam y Singapur, en consonancia con el constante avance de las relaciones bilaterales.

Asimismo, expresó su confianza en que las empresas de la ciudad-Estado continúen ampliando sus inversiones en Vietnam, especialmente en Hanoi, en áreas prioritarias como el desarrollo de ciudades inteligentes e integradas asociadas al modelo de desarrollo orientado al transporte (DOT), centros de datos e infraestructura para inteligencia artificial, logística de alta tecnología y centros de distribución inteligentes, parques de innovación y zonas urbanas basadas en el conocimiento, así como proyectos de energía limpia y finanzas verdes.

El dirigente también manifestó su deseo de que ambas partes impulsen próximamente proyectos de cooperación concretos y eficaces que generen beneficios tangibles para la población y contribuyan al desarrollo sostenible de la capital vietnamita.

Por su parte, los representantes de Mapletree, CapitaLand y Keppel agradecieron al Gobierno vietnamita y a las autoridades de Hanoi el respaldo brindado a sus actividades e inversiones en el país. Al destacar el amplio potencial de la capital vietnamita, expresaron su interés en profundizar la cooperación mediante la puesta en marcha de proyectos específicos en los próximos años.

En la ocasión, Duc Thang invitó a las empresas a participar en el Foro de Promoción de Inversiones de Hanoi 2026 y en la ceremonia de presentación del plan maestro centenario de la capital, programada para finales de junio./.

VNA
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