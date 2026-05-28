Vietnam busca expandir exportaciones hacia Sudamérica

Hanoi (VNA) El seminario "Oportunidades y desafíos para el desarrollo del mercado sudamericano" se llevó a cabo hoy en Hanoi en formas presencial y virtual, bajo auspicio del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam.



Según el Departamento de Promoción Comercial de la cartera, en el contexto de que las empresas vietnamitas han impulsado la diversificación de sus mercados de exportación y han buscado nuevos espacios de crecimiento, Sudamérica se considera uno de los destinos potenciales con una demanda de consumo cada vez mayor y una estructura de importación diversificada.



El evento se organizó para ofrecer a las empresas vietnamitas una visión general del panorama económico y las tendencias del mercado en Sudamérica, sobre todo en Argentina y Chile, informó la fuente.



En el encuentro, los participantes analizaron la demanda de importación de bienes de consumo y materias primas, así como en la preferencia de los consumidores por productos ecológicos y sostenibles en esa región, comentó.

Nguyen Thi Thu Thuy, subdirectora del Centro de Apoyo a la Promoción del Comercio y la Inversión (Departamento de Promoción Comercial), habla en el evento. (Fuente: VNA)

También se centraron en analizar las oportunidades para promover las exportaciones y la cooperación en materia de inversiones en los sectores fuertes de Vietnam, como la agricultura, la silvicultura, la pesca, los alimentos procesados, los textiles, el calzado, los productos de madera y la electrónica, detalló.



Además de las oportunidades de mercado, debatieron los desafíos que suelen enfrentar las empresas al acceder a Sudamérica; especialmente regulaciones legales, barreras técnicas, requisitos de seguridad alimentaria, certificación ambiental, trazabilidad y responsabilidad social de los productos, agregó.



Asimismo, intercambiaron conocimientos sobre la cultura de negocios, las prácticas comerciales y los sistemas de canales de distribución en el mercado local y soluciones para optimizar la logística, los métodos de acceso al mercado y mitigar los riesgos derivados de la distancia geográfica, entre otros.