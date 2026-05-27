Vietnam y Rusia refuerzan cooperación en sector energético

Hanoi (VNA) – El Gobierno vietnamita creará condiciones favorables para que la empresa rusa de petróleo y gas Zarubezhneft fortalezca su cooperación con el Grupo Nacional de Industria y Energía (Petrovietnam) y otras empresas del país indochino, afirmó hoy el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc.



Al recibir en Hanoi al director general de Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, quien se encuentra de visita de trabajo en Vietnam, el subjefe de Gobierno elogió la larga y eficaz cooperación entre PetroVietnam y el grupo ruso, describiéndola como un ejemplo destacado de las relaciones económicas entre ambos países.



Destacó que la visita tiene como objetivo concretar los acuerdos de alto nivel alcanzados entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, para promover la Asociación Estratégica Integral entre las dos naciones.



Según el anfitrión, las conversaciones entre Zarubezhneft, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y Petrovietnam durante la visita contribuirán a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral de manera más eficaz y sostenible.



Subrayó que la empresa conjunta vietnamita-rusa de petróleo y gas Vietsovpetro se ha convertido en un modelo exitoso de atracción de inversión extranjera y un símbolo de la cooperación entre Vietnam y Rusia, contribuyendo significativamente al desarrollo de la industria petrolera y gasística vietnamita.



Añadió que, basada en la amistad tradicional entre ambos países, la cooperación económica en el sector energético ha aportado contribuciones prácticas para profundizar las relaciones entre Vietnam y Rusia.



Por su parte, Kudryashov informó al vicepremier sobre los resultados de la cooperación entre Zarubezhneft y Petrovietnam, afirmando que ambas partes han mantenido una colaboración eficaz en el sector del petróleo y el gas durante 45 años.



En 2025, en presencia del presidente Putin y del secretario general del Partido y presidente del país, To Lam, Zarubezhneft y Petrovietnam firmaron protocolos que extendían las operaciones de sus empresas conjuntas de petróleo y gas en Vietnam y Rusia hasta 2050.



Ambas partes también están considerando ampliar sus actividades de promoción de inversiones en terceros países, reveló, añadiendo que Zarubezhneft es actualmente la mayor empresa rusa proveedora de carbón al mercado vietnamita.



Tras elogiar los esfuerzos y contribuciones de Zarubezhneft a la cooperación en exploración y explotación de petróleo y gas tanto en Vietnam como en Rusia, Gia Tuc expresó su apoyo al plan de ambos grupos para ampliar la cooperación en materia de inversiones a terceros países.



Asimismo, sugirió que, más allá del petróleo y el gas, Zarubezhneft debe promover la cooperación con socios vietnamitas en otras áreas de interés común, como el desarrollo de la energía eólica marina, la transferencia de tecnología, el desarrollo de la electricidad y la energía, y la explotación de tierras raras./.

VNA