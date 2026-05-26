Vietnam y Filipinas fortalecen cooperación para garantizar la seguridad alimentaria

Hanoi (VNA) - Vietnam y Filipinas avanzan hacia una nueva etapa en sus relaciones bilaterales con la determinación de aprovechar aún más su potencial de cooperación, especialmente en materia de seguridad alimentaria y comercio de arroz, considerado uno de los pilares más sólidos de los vínculos entre ambos países.



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, las dos naciones han construido una cooperación amplia y sustancial en numerosos ámbitos. A pesar de los cambios e incertidumbres del escenario internacional, los nexos bilaterales se han fortalecido continuamente sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y los intereses compartidos.



Gracias a la orientación y el respaldo de sucesivas generaciones de dirigentes de ambos países, las relaciones Vietnam-Filipinas han registrado importantes avances en los últimos años.



El comercio bilateral mantiene un crecimiento estable, particularmente en el sector agrícola, donde ambas partes aspiran a elevar próximamente el intercambio comercial hasta los 10 mil millones de dólares.



La cooperación en agricultura y seguridad alimentaria, especialmente el comercio de arroz, se ha consolidado como uno de los aspectos más destacados de la asociación bilateral y como un ejemplo de coordinación eficaz frente a los desafíos globales.



Vietnam continúa siendo un proveedor fiable de arroz para Filipinas, garantizando un suministro estable que contribuye a la seguridad alimentaria y a la estabilidad del mercado filipino. A su vez, Filipinas se mantiene como uno de los principales mercados de destino para el arroz y otros productos agrícolas vietnamitas.



Datos de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) muestran que en los dos primeros meses de 2026 las exportaciones vietnamitas de arroz hacia Filipinas alcanzaron 711 mil toneladas, un incremento interanual del 30 por ciento.



Recientemente, el Departamento de Agricultura de Filipinas firmó un acuerdo con Vietnam para importar 1,5 millones de toneladas adicionales de arroz hasta 2027, lo que abre nuevas oportunidades para ampliar la cooperación agrícola entre ambas naciones.



En el contexto actual, marcado por crecientes desafíos para la seguridad alimentaria mundial, la cooperación agrícola entre Vietnam y Filipinas adquiere una relevancia aún mayor.



Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han provocado un aumento del precio del gas natural -insumo clave para la producción de fertilizantes- y alteraciones en las rutas marítimas internacionales, elevando los costes de producción agrícola y aumentando los riesgos de inseguridad alimentaria en diversas regiones, incluida Asia.



Ante este panorama, Filipinas considera estratégica la cooperación con Vietnam para garantizar el abastecimiento alimentario, especialmente cuando se prevé que la producción nacional filipina de arroz enfrente dificultades derivadas del encarecimiento de los fertilizantes y de los efectos del fenómeno climático de El Niño.



Con el objetivo de aprovechar plenamente el potencial del comercio arrocero, ambos países han reforzado la coordinación entre sus organismos competentes y continúan implementando de manera efectiva los memorandos de entendimiento suscritos en materia agrícola y comercial.



Asimismo, las dos partes impulsan el intercambio de experiencias y la cooperación en biotecnología avanzada, orientadas a elevar la productividad y mejorar la calidad de los productos agrícolas, en favor de un desarrollo sostenible del sector.



Durante una reunión bilateral celebrada recientemente al margen de la 48ª Cumbre de la ASEAN en Filipinas, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y el presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., acordaron promover áreas clave de cooperación dentro de la asociación estratégica bilateral, incluida la coordinación para fortalecer la seguridad alimentaria.



El sólido desarrollo de las relaciones estratégicas y la experiencia acumulada a lo largo de cinco décadas constituyen una base firme para profundizar aún más la cooperación entre Vietnam y Filipinas, que mantienen el compromiso de trabajar conjuntamente frente a los desafíos del sistema mundial de seguridad alimentaria./.

VNA