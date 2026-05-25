Más de mil toneladas de lichi de Bac Ninh llegan a mercados extranjeros

Bac Ninh, Vietnam (VNA)- El lichi de la provincia norvietnamita de Bac Ninh está entrando en la temporada de cosecha temprana con señales alentadoras, ya que los precios de venta se mantienen elevados y la demanda continúa siendo fuerte tanto en el mercado interno como en el de exportación.



Según el Departamento de Industria y Comercio de Bac Ninh, la provincia ha comercializado alrededor de 4.010 toneladas de lichi temprano, de las cuales más de 2.921 toneladas fueron absorbidas por el mercado nacional y cerca de 1.089 toneladas se destinaron a la exportación.



El precio promedio de venta oscila entre 45.000 y 55.000 VND (un dólar equivale a unos 26.000 VND) por kilogramo, una cifra superior a la de muchas otras frutas en el mismo período, lo que permite a los agricultores obtener ingresos favorables.



A pesar de algunas condiciones climáticas adversas registradas durante la temporada, la calidad del lichi temprano de este año se considera estable gracias a la aplicación de procesos seguros de cultivo por parte de los agricultores. La fruta presenta una apariencia atractiva, pulpa gruesa y sabor dulce, cumpliendo con los estándares exigidos por los grandes sistemas de distribución y los mercados de exportación.



El punto destacado de la temporada de lichi de este año es la actividad de promoción en plataformas digitales. Recientemente, las autoridades provinciales coordinaron con TikTok Shop, Viettel Post y el Comité Popular de la comuna de Nam Duong para organizar transmisiones en vivo de venta de lichi directamente desde las zonas de cultivo. Cabe destacar que Pham Van Thinh, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Bac Ninh, participó personalmente para presentar el producto a consumidores de todo el país.



Las dos sesiones de transmisión en vivo realizadas el 20 de mayo atrajeron más de 832.000 visualizaciones y permitieron concretar 4.827 pedidos, equivalentes a más de 31 toneladas de lichi comercializadas. Además, el programa también contribuyó a la venta de 537 botellas de miel y cerca de 300 kilogramos de fideos Chu, productos característicos de la localidad.



Según las entidades participantes, las transmisiones en vivo se están convirtiendo en un canal de promoción muy eficaz que no solo apoya la comercialización de productos agrícolas, sino que también ayuda a construir la imagen de las zonas de cultivo, elevando el valor de la marca del lichi de Bac Ninh hacia un enfoque moderno y profesional.



Paralelamente a las ventas en línea, los organismos competentes de la provincia de Bac Ninh también intensifican las actividades de conexión comercial, apoyo a la circulación de mercancías y control de calidad para la exportación. Numerosas empresas y comerciantes acudieron desde etapas tempranas a las zonas de cultivo para firmar contratos de compra destinados tanto al mercado nacional como al internacional.



En 2026, Bac Ninh dispone de alrededor de 29.800 hectáreas dedicadas al cultivo de lichi, con una producción estimada superior a las 95.000 toneladas. De ese total, el lichi temprano ocupa aproximadamente 8.200 hectáreas, con una producción prevista de más de 40.000 toneladas. Toda la provincia posee actualmente 17.500 hectáreas producidas bajo los estándares nacionales de buenas prácticas agrícolas VietGAP, lo que representa casi el 59% del área de cultivo.



Además, Bac Ninh mantiene 255 hectáreas de lichi que cumplen con la norma GlobalG.A.P. e implementa un modelo orgánico en el barrio de Phuong Son, con el fin de elevar la calidad y el valor del producto.



Para atender la exportación, la provincia gestiona actualmente 241 códigos de zona de cultivo en más de 17.450 hectáreas, cumpliendo con los requisitos de múltiples mercados como China, Japón, Australia, Tailandia y Estados Unidos. Toda la localidad cuenta también con 42 instalaciones de empaque que han recibido códigos autorizados para la exportación./.

VNA