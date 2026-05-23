Vietnam y Reino Unido refuerzan cooperación para desarrollar mercados de capitales

Hanoi (VNA) - Vietnam y el Reino Unido acordaron intensificar la cooperación en el desarrollo del mercado de capitales, las finanzas verdes y la construcción de centros financieros internacionales durante una reunión entre el ministro de Finanzas vietnamita, Ngo Van Tuan, y el embajador británico en Hanoi, Ian Frew.



En el encuentro, el titular vietnamita destacó los avances positivos en las relaciones bilaterales, especialmente en áreas como finanzas, comercio, inversión, educación, respuesta al cambio climático e intercambio de experiencias en la creación de centros financieros internacionales.



“Vietnam concede gran importancia y desea seguir fortaleciendo la cooperación con los socios británicos en el desarrollo del mercado de capitales, la transición verde, las finanzas sostenibles y la construcción de centros financieros internacionales”, afirmó Ngo Van Tuan.



El ministro valoró además la reciente elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, así como el apoyo brindado por el Gobierno británico a Vietnam durante la pandemia de la COVID-19, en la respuesta a desastres naturales y cambio climático, y en programas de desarrollo destinados a zonas remotas y comunidades étnicas minoritarias.



Por su parte, el embajador Ian Frew elogió los objetivos de crecimiento y la estrategia de desarrollo sostenible de Vietnam, y subrayó que el Ministerio de Finanzas desempeña un papel clave en la materialización de esas metas. Asimismo, reiteró el interés del Reino Unido en seguir siendo un socio estratégico de Vietnam en el impulso de los mercados de capitales, las finanzas verdes y el crecimiento sostenible.



Uno de los principales temas abordados fue el proceso de construcción de centros financieros internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang. Según el diplomático británico, estos proyectos contribuirán no solo a elevar la posición internacional de Vietnam, sino también a fortalecer el sistema financiero nacional y ampliar los servicios financieros para las empresas.



Ian Frew señaló que, en los últimos años, el Reino Unido ha colaborado con Vietnam en la elaboración del marco jurídico para dichos centros financieros mediante asistencia técnica y el intercambio de experiencias con expertos de la organización TheCityUK y del sector financiero británico.



El embajador aseguró que Londres está dispuesto a continuar apoyando a Vietnam en el perfeccionamiento del marco legal, la conexión de expertos y la definición de un modelo financiero adaptado a las condiciones reales del país.



Ngo Van Tuan reconoció el respaldo activo del Reino Unido en la construcción del marco normativo para los centros financieros internacionales de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, y afirmó que Vietnam deberá seguir perfeccionando sus instituciones jurídicas y formando recursos humanos de alta calidad para garantizar su pronta entrada en funcionamiento.



En este sentido, el Ministerio de Finanzas solicitó a la parte británica compartir más experiencias del modelo de desarrollo del centro financiero de Londres y colaborar en un análisis más profundo sobre las ventajas competitivas, diferencias y desafíos de Vietnam frente a otros centros financieros de la región.



El ministro también propuso la creación de un grupo de trabajo conjunto para preparar futuras reuniones técnicas especializadas, de cara a la visita prevista en septiembre del alcalde del distrito financiero de Londres a Vietnam.



En cuanto a las finanzas verdes, Ngo Van Tuan indicó que Vietnam necesitará enormes recursos de inversión para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 10% en los próximos cinco a diez años. En ese contexto, el país busca diversificar sus canales de movilización de capital internacional, identificando las finanzas verdes como un sector con gran potencial y como un futuro producto estratégico de los centros financieros internacionales.



No obstante, el ministro reconoció que persisten desafíos para acceder y utilizar eficazmente estos recursos, especialmente en la identificación de proyectos y empresas que cumplan con estándares verdes y tengan capacidad de ejecución. Por ello, pidió al Reino Unido apoyar la conexión con empresas e instituciones experimentadas en este ámbito.



El embajador Ian Frew recordó que ambos países ya firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en finanzas verdes y trabajan conjuntamente en iniciativas relacionadas con la transición energética justa (JETP), la movilización de capital para energías renovables e infraestructuras sostenibles.



Finalmente, el diplomático reafirmó el interés británico en seguir colaborando estrechamente con el Ministerio de Finanzas vietnamita para desarrollar el mercado de capitales, impulsar la mejora de la clasificación bursátil del país y fortalecer los vínculos entre las empresas vietnamitas y los inversionistas internacionales./.

VNA