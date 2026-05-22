Inauguran ruta aérea directa entre Phu Quoc y Hong Kong

Hong Kong, China (VNA) – Sun PhuQuoc Airways (SPA) inauguró oficialmente hoy una ruta aérea directa que conecta la isla vietnamita de Phu Quoc con Hong Kong, China, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de turismo y cultura.

En la fase inicial, la ruta operará cinco vuelos semanales, con planes de aumentar gradualmente la frecuencia próximamente.

SPA organizó previamente un seminario para presentar las oportunidades de cooperación y el potencial de desarrollo en aviación y turismo entre Phu Quoc y Hong Kong.

La Vinh Nam, subdirector de la división comercial de SPA, afirmó que la creación de la aerolínea representa la pieza clave para el desarrollo del ecosistema turístico de la isla de Phu Quoc, contribuyendo a acercar uno de los destinos turísticos más populares de Vietnam a los visitantes internacionales.

Además del mercado nacional, el noreste de Asia, incluyendo Hong Kong, se considera uno de los mercados clave para las aerolíneas vietnamitas en general y para SPA en particular. Por lo tanto, se espera que la inauguración de la ruta directa mejore la conectividad y promueva el turismo y los intercambios culturales entre ambas partes.

Justin Liu, representante de SPA en Hong Kong, declaró a la Agencia Vietnamita de Noticias que se espera que la nueva ruta atraiga a más turistas, empresarios e inversores de Hong Kong, Shenzhen y localidades vecinas de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao a Vietnam, en busca de oportunidades turísticas, comerciales y de inversión.

Según Justin Liu, los viajeros y las empresas de la Gran Área de la Bahía ya conocen Vietnam, pero la falta de conexiones aéreas directas de alta calidad ha limitado en parte la eficacia de la cooperación.

SPA puntualizó que el lanzamiento de la ruta Phu Quoc-Hong Kong ayudará a subsanar esta deficiencia y crear más oportunidades de cooperación en el futuro.

SPA planea aumentar la frecuencia de vuelos de cinco a siete por semana próximamente, con el objetivo a largo plazo de operar hasta 14 vuelos semanales en esta ruta./.

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