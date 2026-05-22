Economía

Vietnam atrae capital de riesgo para impulsar la innovación

Vietnam refuerza su estrategia de atracción de inversión extranjera y capital de riesgo, destacando la innovación, tecnología y reformas legales para impulsar un crecimiento de dos dígitos.

En la cita (Fuente:tapchikinhtetaichinh.vn)
En la cita (Fuente:tapchikinhtetaichinh.vn)

Hanoi (VNA)- El viceministro de Finanzas, Nguyen Duc Tam, sostuvo recientemente una reunión de trabajo con una delegación de inversionistas internacionales encabezada por el fondo de capital de riesgo Argor Capital.

Duc Tam afirmó que este encuentro constituye una buena oportunidad para intercambiar información sobre actividades de inversión en un contexto en el que Vietnam está implementando numerosas metas y tareas de crecimiento en una nueva etapa de desarrollo.

Vietnam ha identificado la ciencia, la tecnología y la innovación como motores clave para transformar el modelo de crecimiento y alcanzar de manera rápida y sostenible el objetivo de un crecimiento de dos dígitos, dijo.

Por ello, atraer inversión extranjera de fondos de capital de riesgo tiene una importancia fundamental para estimular a las empresas vietnamitas a innovar tecnológicamente, participar en nuevos sectores y contribuir al perfeccionamiento del marco jurídico, generando así nuevos impulsos para el crecimiento económico del país”, afirmó el funcionario.

En representación de la delegación internacional, el cofundador y socio de Argor Capital, Aditya Kamath, destacó que Vietnam es uno de los mercados prioritarios del fondo.

Señaló que Argor Capital ha invertido activamente en el ecosistema tecnológico y de startups vietnamitas, y reiteró su compromiso de apoyar la innovación y el espíritu emprendedor en el país.

Dijo que tanto Argor Capital como otros inversionistas internacionales desean explorar nuevas oportunidades de inversión y expansión de negocios en Vietnam, así como la posibilidad de participar en el Centro Financiero Internacional del país.

Fundado en 2018 y con sede en Singapur, Argor Capital administra un capital aproximado de 400 millones de dólares y se enfoca en inversiones de Serie A en Vietnam, Indonesia y Filipinas.

Hasta la fecha, el fondo ha invertido en 35 empresas de los sectores de consumo, finanzas e inteligencia artificial, respaldado por importantes inversionistas institucionales internacionales, incluidos fondos soberanos, instituciones financieras, oficinas familiares y corporaciones multinacionales.

El viceministro indicó asimismo que, para mantener un crecimiento de dos dígitos durante los próximos 20 años, el Gobierno vietnamita continuará garantizando la estabilidad política y macroeconómica, además de construir un entorno jurídico transparente y equitativo para inversionistas nacionales y extranjeros, simplificando también los procedimientos administrativos para atraer capital privado e inversión extranjera de alta calidad.

Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Inversión de 2025, que incorpora reformas acordes con las prácticas internacionales y promueve una mayor descentralización para crear un entorno empresarial más abierto y favorable.

Paralelamente, el Ministerio de Finanzas está evaluando 30 años de atracción de inversión extranjera directa (IED) con el objetivo de presentar al Buró Político una nueva resolución con mecanismos y políticas especiales adaptadas al nuevo contexto.

Asimismo, Vietnam desarrolla actualmente una ventanilla única nacional para inversión extranjera, destinada a simplificar los procedimientos mediante un sistema electrónico interconectado entre los organismos de gestión estatal.

En cuanto a las prioridades de atracción de inversiones, Vietnam dará preferencia a proyectos de infraestructura estratégica, entre ellos el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, sistemas ferroviarios urbanos en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, proyectos aeroportuarios, así como sectores vinculados con ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y desarrollo de recursos humanos de alta calidad.

Sobre el desarrollo de los Centros Financieros Internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, el viceministro afirmó que estos se convertirán en canales clave para movilizar recursos destinados a proyectos estratégicos de infraestructura.

Reveló que Vietnam prevé aplicar mecanismos preferenciales en materia fiscal, laboral, de tierras, visados y procedimientos administrativos para facilitar la participación de inversionistas internacionales en dichos centros financieros.

Encargó al Centro Nacional de Innovación coordinar con Argor Capital y la delegación internacional el fortalecimiento de los vínculos con el ecosistema nacional de innovación y emprendimiento, facilitando además un mayor acceso de los inversionistas internacionales a las oportunidades de inversión en Vietnam./.

VNA
#Vietnam #Argor Capital #Nguyen Duc Tam
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

En el acto de lanzamiento del VARI. (Foto: VNA)

Lanzan el índice de reputación de empresas agrícolas de Vietnam

El Índice de Reputación de Empresas Agrícola de Vietnam (VARI), un programa de evaluación, clasificación y publicación del prestigio de empresas y empresarios del sector agrícola se lanzó oficialmente en Hanoi, durante el foro “Desbloquear el flujo de capital para la agricultura: soluciones crediticias seguras y sostenibles”.

Fabricación de piezas mecánicas auxiliares en la fábrica de maquinaria de precisión Duy Khanh, barrio de Tang Nhon Phu, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: sggp.org.vn

Desbloquean el acceso al capital para Pymes vietnamitas

En medio de impulso al sector privado en Vietnam, la comunidad empresarial espera que el sistema bancario implemente soluciones más flexibles para que los recursos financieros lleguen a las empresas adecuadas en el momento oportuno.

Cadena de producción en la empresa Malpensa Plant Vietnam, con 100% capital japonés. Foto: VNA

Vietnam prioriza calidad y eficiencia en la atracción de inversión extranjera

Vietnam está registrando una tendencia de crecimiento positivo en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), pero ha llegado el momento en que el país necesita priorizar con urgencia la calidad y la eficiencia sustancial de los proyectos en lugar de centrarse únicamente en la escala del capital registrado.

Ver más

Línea de producción de módulos de cámara y componentes electrónicos para exportación en la fábrica de MCNEX VINA (100% de capital surcoreano), ubicada en el Parque Industrial Phuc Son, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)

Vietnam promueve parques inteligentes para captar inversión extranjera

La transición hacia modelos de parques industriales verdes y ecoindustriales se está convirtiendo en un requisito esencial para que Vietnam mejore la calidad de la atracción de inversión extranjera directa (IED), aumente la competitividad y participe más activamente en las cadenas de suministro globales.

Presentan café de Yunan en festival de café de la Montaña Nevada del Dragón de Jade en el antiguo pueblo de Baisha, China. (Foto: VNA)

Vietnam y China fortalecen cooperación en sector cafetalero

Las industrias del café de Vietnam y China, particularmente con la provincia de Yunnan, están registrando notables avances impulsados por la creciente cooperación agrícola y comercial entre ambas naciones, lo que abre amplias perspectivas en los ámbitos de la cultura, la tecnología y el mercado.

Amanecer bullicioso en puerto pesquero de Ly Son

Amanecer bullicioso en puerto pesquero de Ly Son

Al amanecer, en la Zona Especial de Ly Son, provincia central de Quang Ngai, el área del puerto pesquero (comuna de An Vinh) despierta con bullicio. Los barcos regresan tras una noche de faena en el mar, descargando sus capturas mientras pescadores y comerciantes intercambian productos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a desarrollar la industria de materiales. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam insta a desarrollar la industria de materiales

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a desarrollar la industria de materiales del país hacia una dirección verde, sostenible y autónoma, con capacidad de competitividad internacional y adaptada a los compromisos globales, protegiendo al mismo tiempo los más altos intereses nacionales.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam e India impulsan comercio electrónico transfronterizo

El Foro sobre el comercio electrónico transfronterizo entre Vietnam e India se llevó a cabo recientemente en Nueva Delhi, con la participación de numerosos representantes de agencias de gestión, asociaciones industriales, empresas de logística y de tecnología financiera, plataformas tecnológicas y startups de los dos países.

La exportación es uno de los elementos impulsores de la economía de Vietnam. Foto ilustrativa: VNA

Fitch Ratings evalúa positivamente base económica de Vietnam

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings valoró altamente los esfuerzos de Vietnam en la gestión macroeconómica, el mantenimiento de una base de crecimiento positiva, la estabilidad de la macroeconomía y la eficiencia en el control de la inflación, en medio de un entorno internacional caracterizado por riesgos, incertidumbres y crecientes presiones externas.