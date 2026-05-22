Vietnam atrae capital de riesgo para impulsar la innovación

Hanoi (VNA)- El viceministro de Finanzas, Nguyen Duc Tam, sostuvo recientemente una reunión de trabajo con una delegación de inversionistas internacionales encabezada por el fondo de capital de riesgo Argor Capital.



Duc Tam afirmó que este encuentro constituye una buena oportunidad para intercambiar información sobre actividades de inversión en un contexto en el que Vietnam está implementando numerosas metas y tareas de crecimiento en una nueva etapa de desarrollo.



Vietnam ha identificado la ciencia, la tecnología y la innovación como motores clave para transformar el modelo de crecimiento y alcanzar de manera rápida y sostenible el objetivo de un crecimiento de dos dígitos, dijo.



Por ello, atraer inversión extranjera de fondos de capital de riesgo tiene una importancia fundamental para estimular a las empresas vietnamitas a innovar tecnológicamente, participar en nuevos sectores y contribuir al perfeccionamiento del marco jurídico, generando así nuevos impulsos para el crecimiento económico del país”, afirmó el funcionario.



En representación de la delegación internacional, el cofundador y socio de Argor Capital, Aditya Kamath, destacó que Vietnam es uno de los mercados prioritarios del fondo.



Señaló que Argor Capital ha invertido activamente en el ecosistema tecnológico y de startups vietnamitas, y reiteró su compromiso de apoyar la innovación y el espíritu emprendedor en el país.



Dijo que tanto Argor Capital como otros inversionistas internacionales desean explorar nuevas oportunidades de inversión y expansión de negocios en Vietnam, así como la posibilidad de participar en el Centro Financiero Internacional del país.



Fundado en 2018 y con sede en Singapur, Argor Capital administra un capital aproximado de 400 millones de dólares y se enfoca en inversiones de Serie A en Vietnam, Indonesia y Filipinas.



Hasta la fecha, el fondo ha invertido en 35 empresas de los sectores de consumo, finanzas e inteligencia artificial, respaldado por importantes inversionistas institucionales internacionales, incluidos fondos soberanos, instituciones financieras, oficinas familiares y corporaciones multinacionales.



El viceministro indicó asimismo que, para mantener un crecimiento de dos dígitos durante los próximos 20 años, el Gobierno vietnamita continuará garantizando la estabilidad política y macroeconómica, además de construir un entorno jurídico transparente y equitativo para inversionistas nacionales y extranjeros, simplificando también los procedimientos administrativos para atraer capital privado e inversión extranjera de alta calidad.



Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Inversión de 2025, que incorpora reformas acordes con las prácticas internacionales y promueve una mayor descentralización para crear un entorno empresarial más abierto y favorable.



Paralelamente, el Ministerio de Finanzas está evaluando 30 años de atracción de inversión extranjera directa (IED) con el objetivo de presentar al Buró Político una nueva resolución con mecanismos y políticas especiales adaptadas al nuevo contexto.



Asimismo, Vietnam desarrolla actualmente una ventanilla única nacional para inversión extranjera, destinada a simplificar los procedimientos mediante un sistema electrónico interconectado entre los organismos de gestión estatal.



En cuanto a las prioridades de atracción de inversiones, Vietnam dará preferencia a proyectos de infraestructura estratégica, entre ellos el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, sistemas ferroviarios urbanos en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, proyectos aeroportuarios, así como sectores vinculados con ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Sobre el desarrollo de los Centros Financieros Internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, el viceministro afirmó que estos se convertirán en canales clave para movilizar recursos destinados a proyectos estratégicos de infraestructura.



Reveló que Vietnam prevé aplicar mecanismos preferenciales en materia fiscal, laboral, de tierras, visados y procedimientos administrativos para facilitar la participación de inversionistas internacionales en dichos centros financieros.



Encargó al Centro Nacional de Innovación coordinar con Argor Capital y la delegación internacional el fortalecimiento de los vínculos con el ecosistema nacional de innovación y emprendimiento, facilitando además un mayor acceso de los inversionistas internacionales a las oportunidades de inversión en Vietnam./.

VNA