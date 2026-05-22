Economía

Grupo taiwanés inicia proyecto millonario de componentes electrónicos en Vietnam

El empresa AVC Vietnam construirá una fábrica de componentes electrónicos en Ninh Binh con una inversión de 600 millones de dólares.

Acto de inauguración de la obra (Foto: VNA)
Acto de inauguración de la obra (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La empresa electrónica AVC Vietnam, perteneciente al Grupo AVC -un consorcio líder de Taiwán (China)-, inició hoy la construcción de una fábrica de producción de componentes electrónicos en el Parque Industrial Kim Bang 1, en la provincia norteña de Ninh Binh, con una inversión total de 600 millones de dólares.

Según Cheng Ching-Hsiang, director general de AVC Vietnam, el país indochino ha sido siempre uno de los mercados estratégicos más importantes para el Grupo AVC en Asia.

La fábrica, construida sobre una superficie de más de 461 mil metros cuadrados, tendrá una capacidad de producción superior a 84 millones de productos al año, lo que equivale a más de 3,1 millones de toneladas de mercancías.

La planta se especializará en la fabricación de dispositivos de refrigeración para servidores, incluidos ventiladores térmicos, disipadores de calor, placas de enfriamiento y sistemas de refrigeración líquida, así como diversos componentes como carcasas para servidores, bisagras, rieles deslizantes, acoplamientos flotantes y conectores rápidos.

De acuerdo con el cronograma previsto, el proyecto completará la construcción y la instalación de maquinaria y equipos para entrar en funcionamiento antes de enero de 2027. Una vez que opere de forma estable, se espera que la fábrica genere empleo para alrededor de 20.000 trabajadores, contribuyendo a mejorar los ingresos de la población local y a acelerar la transformación de la estructura laboral en la región.

Previamente, en 2020, el Grupo AVC invirtió en la planta AVC 1 en el Parque Industrial Dong Van 3, también ubicado en la provincia de Ninh Binh. Esa fábrica cuenta con una superficie de más de 200 mil metros cuadrados y una inversión total de 400 millones de dólares.

Tras varios años de operación estable, la planta AVC 1 ha obtenido resultados positivos, alcanzando ingresos de 1,1 mil millones de dólares en 2025 y creando empleo estable para más de 12.000 trabajadores.

Una vez completado el proyecto en su totalidad, se prevé que la inversión total del Grupo AVC en Vietnam alcance aproximadamente los mil millones de dólares, lo que aportará con fuerza al desarrollo de los recursos humanos y al crecimiento económico regional, así como coadyuvará a su objetivo de consolidarse como una de las mayores empresas productoras de equipos de refrigeración del mundo.

Durante su intervención en la ceremonia inaugural, Nguyen Mai Thuan, subdirector de la Junta de Gestión de la Zona Económica y los Parques Industriales de la provincia de Ninh Binh, instó al inversionista a concentrar recursos y movilizar a socios de prestigio para acelerar el progreso de las obras, garantizando al mismo tiempo la calidad y el estricto cumplimiento de la planificación y los diseños aprobados.

Asimismo, subrayó que tanto durante la ejecución del proyecto como en su futura operación y explotación deberán respetarse rigurosamente las normativas y estándares relativos a la protección ambiental, la inversión en construcción, la legislación laboral y la prevención y lucha contra incendios y explosiones.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de las autoridades locales de acompañar y apoyar al AVC Vietnam y al Grupo AVC, garantizando un entorno de inversión abierto, transparente y seguro, así como la aplicación plena y oportuna de los mecanismos, políticas e incentivos previstos por la ley y por las políticas específicas de apoyo de la provincia./.

VNA
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