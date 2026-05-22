Economía

Vietnam promueve parques inteligentes para captar inversión extranjera

La transición hacia modelos de parques industriales verdes y ecoindustriales se está convirtiendo en un requisito esencial para que Vietnam mejore la calidad de la atracción de inversión extranjera directa (IED), aumente la competitividad y participe más activamente en las cadenas de suministro globales.

Línea de producción de módulos de cámara y componentes electrónicos para exportación en la fábrica de MCNEX VINA (100% de capital surcoreano), ubicada en el Parque Industrial Phuc Son, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)
Línea de producción de módulos de cámara y componentes electrónicos para exportación en la fábrica de MCNEX VINA (100% de capital surcoreano), ubicada en el Parque Industrial Phuc Son, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) La transición hacia modelos de parques industriales verdes y ecoindustriales se está convirtiendo en un requisito esencial para que Vietnam mejore la calidad de la atracción de inversión extranjera directa (IED), aumente la competitividad y participe más activamente en las cadenas de suministro globales.

Do Van Su, jefe del Departamento de Inversión Extranjera (Ministerio de Finanzas), informó que Vietnam atrae actualmente más de 45 mil proyectos de IED con un capital registrado total superior a los 530 mil millones de dólares.

En los últimos años, los flujos de IED hacia parques industriales y zonas francas de exportación han mantenido una tendencia positiva, contribuyendo significativamente al crecimiento industrial, los envíos al extranjero y la reestructuración económica, comentó.

En especial, la tendencia a la hora de atraer inversión extranjera directa se está cambiando fuertemente hacia la calidad, en lugar de centrarse únicamente en la escala. La estructura de las ramas también está evolucionando hacia un mayor enfoque en la alta tecnología, el procesamiento, la manufactura y la producción inteligente.

Sin embargo, según Van Su, la calidad de los proyectos de IED sigue siendo desigual; el valor añadido y el efecto spillover se ven limitados y los vínculos entre las empresas de inversión extranjera directa y las nacionales aún no son profundos.

Además, la distribución espacial de los parques industriales está desequilibrada; y la infraestructura y los recursos humanos de alta calidad siguen siendo obstáculos, detalló.

La atracción de inversión extranjera directa en los parques industriales ha dado resultados positivos en términos de escala en los últimos años, pero el mejoramiento de la calidad, el efecto spillover y la sostenibilidad son los requisitos decisivos para el próximo período, reiteró.

La reestructuración de las cadenas de suministro globales está generando nuevas oportunidades y presiones para atraer IED. En primer lugar, los flujos de inversión se están orientando hacia una mayor calidad, con una creciente demanda de tecnología, innovación, recursos humanos cualificados y un entorno de inversión favorable.

Asimismo, los estándares de inversión están cambiando significativamente en el contexto de que los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la eficiencia energética, la transformación verde y la digitalización se están convirtiendo en criterios importantes en las decisiones de inversión, reemplazando gradualmente la tradicional ventaja de bajo costo, entre otros.

En ese contexto, el funcionario argumentó que los parques industriales deben reposicionarse no solo como espacios de producción, sino también como plataformas integradas que creen valor añadido y conecten las cadenas de suministro.

Para lograrlo, Vietnam necesita impulsar el desarrollo de parques industriales con un enfoque verde, ecológico e inteligente, explicó. Esto no solo es un requisito ambiental, sino que también se ha convertido en una condición para participar en la próxima generación de cadenas de suministro globales, remarcó.

Los expertos económicos subrayaron que la transición a parques ecoindustriales no solo es un requisito para cumplir con las normas ambientales internacionales, sino que también abre oportunidades con vistas a mejorar la calidad del crecimiento y la competitividad de la economía.

De hecho, muchas corporaciones multinacionales priorizan en la actualidad los criterios ecológicos, la reducción de emisiones y el uso eficiente de la energía a la hora de seleccionar los destinos de inversión.

Para Vietnam, el desarrollo de parques ecoindustriales también contribuye al uso eficiente de los recursos, reducción de los costos de producción mediante un modelo de economía circular y creación de un mejor entorno laboral para los trabajadores.

Esta es, además, una dirección coherente con el compromiso del país de alcanzar cero emisiones netas para 2050, tal como se afirmó en la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26).

Además de mejorar las políticas, muchas opiniones sugieren que resulta necesario reforzar el apoyo a las empresas en los parques industriales para que accedan a tecnologías verdes, la transformación digital y las fuentes de financiación verde.

Deben fortalecer la conexión entre las empresas de inversión extranjera directa y las nacionales para formar un ecosistema de producción sostenible, aumentar la tasa de localización y permitir una mayor participación en las cadenas de valor globales./.

VNA
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