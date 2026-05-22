Economía

Lanzan el índice de reputación de empresas agrícolas de Vietnam

El Índice de Reputación de Empresas Agrícola de Vietnam (VARI), un programa de evaluación, clasificación y publicación del prestigio de empresas y empresarios del sector agrícola se lanzó oficialmente en Hanoi, durante el foro “Desbloquear el flujo de capital para la agricultura: soluciones crediticias seguras y sostenibles”.

En el acto de lanzamiento del VARI. (Foto: VNA)
En el acto de lanzamiento del VARI. (Foto: VNA)


Hanoi (VNA) – El Índice de Reputación de Empresas Agrícola de Vietnam (VARI), un programa de evaluación, clasificación y publicación del prestigio de empresas y empresarios del sector agrícola se lanzó oficialmente en Hanoi, durante el foro “Desbloquear el flujo de capital para la agricultura: soluciones crediticias seguras y sostenibles”.

El VARI busca evaluar de forma científica, objetiva y transparente la credibilidad de las empresas agrícolas, creando un sistema de referencia que ayude a consumidores, socios e inversores a identificar negocios responsables y sostenibles.

Según los organizadores, el programa también pretende facilitar el acceso de empresas confiables a capital, mercados y oportunidades de cooperación, en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo un gran desafío para el sector agrícola vietnamita.

De acuerdo con Ho Xuan Hung, presidente de la Asociación General de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, en un contexto en el que el sector agrícola aún enfrenta problemas de falta de transparencia informativa, productos de baja calidad o incumplimientos comerciales en algunos ámbitos, la creación de criterios de evaluación de reputación contribuirá a elevar los estándares éticos de los negocios, fomentar una competencia sana y fortalecer la confianza en el mercado.

Además de las actividades de clasificación, se espera que el VARI funcione como puente entre empresas, inversionistas, instituciones financieras y socios nacionales e internacionales, facilitando a las compañías de buena reputación un mejor acceso a capital, mercados y oportunidades de cooperación.

Por su parte, Nguyen Thi Thu Hien, presidenta del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Economía y Derecho (IIEL) y vicepresidenta de la Red de Empresas Agrícolas de Vietnam (VINGA), consideró necesario adaptar localmente un “Pasaporte ESG” para estandarizar y simplificar los procesos de aprobación de créditos verdes.

La experta afirmó que Vietnam necesita desarrollar un conjunto de indicadores ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) específicos para el sector agrícola, alineados con estándares internacionales de clasificación verde, pero suficientemente accesibles para cooperativas y agricultores de gran escala. Estos indicadores deberían medirse mediante criterios técnicos concretos, como el ahorro de agua o la reducción de emisiones de carbono.

Expertos señalaron que la falta de garantías, la pequeña escala productiva y los riesgos climáticos dificultan el financiamiento, especialmente en áreas como la agricultura verde, orgánica y de alta tecnología, que requieren inversiones a largo plazo.

También destacaron la necesidad de fortalecer la transparencia, mejorar la verificación de socios comerciales internacionales y ampliar el papel de los bancos más allá del crédito tradicional, incluyendo garantías y gestión de riesgos.

Thu Hien propuso adaptar un “pasaporte ESG” para el sector agrícola, con indicadores medibles como ahorro de agua y reducción de emisiones de CO₂, para facilitar el acceso a créditos verdes.

El VARI y su portal digital www.vari.org.vn buscan además promover un entorno más transparente, competitivo y sostenible para la agricultura vietnamita en las cadenas de valor globales./.

VNA
#VARI #Índice de Reputación de Empresas Agrícola de Vietnam #agricultura Vietnam
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Fabricación de piezas mecánicas auxiliares en la fábrica de maquinaria de precisión Duy Khanh, barrio de Tang Nhon Phu, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: sggp.org.vn

Desbloquean el acceso al capital para Pymes vietnamitas

En medio de impulso al sector privado en Vietnam, la comunidad empresarial espera que el sistema bancario implemente soluciones más flexibles para que los recursos financieros lleguen a las empresas adecuadas en el momento oportuno.

Ver más

Presentan café de Yunan en festival de café de la Montaña Nevada del Dragón de Jade en el antiguo pueblo de Baisha, China. (Foto: VNA)

Vietnam y China fortalecen cooperación en sector cafetalero

Las industrias del café de Vietnam y China, particularmente con la provincia de Yunnan, están registrando notables avances impulsados por la creciente cooperación agrícola y comercial entre ambas naciones, lo que abre amplias perspectivas en los ámbitos de la cultura, la tecnología y el mercado.

Amanecer bullicioso en puerto pesquero de Ly Son

Amanecer bullicioso en puerto pesquero de Ly Son

Al amanecer, en la Zona Especial de Ly Son, provincia central de Quang Ngai, el área del puerto pesquero (comuna de An Vinh) despierta con bullicio. Los barcos regresan tras una noche de faena en el mar, descargando sus capturas mientras pescadores y comerciantes intercambian productos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a desarrollar la industria de materiales. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam insta a desarrollar la industria de materiales

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a desarrollar la industria de materiales del país hacia una dirección verde, sostenible y autónoma, con capacidad de competitividad internacional y adaptada a los compromisos globales, protegiendo al mismo tiempo los más altos intereses nacionales.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam e India impulsan comercio electrónico transfronterizo

El Foro sobre el comercio electrónico transfronterizo entre Vietnam e India se llevó a cabo recientemente en Nueva Delhi, con la participación de numerosos representantes de agencias de gestión, asociaciones industriales, empresas de logística y de tecnología financiera, plataformas tecnológicas y startups de los dos países.

La exportación es uno de los elementos impulsores de la economía de Vietnam. Foto ilustrativa: VNA

Fitch Ratings evalúa positivamente base económica de Vietnam

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings valoró altamente los esfuerzos de Vietnam en la gestión macroeconómica, el mantenimiento de una base de crecimiento positiva, la estabilidad de la macroeconomía y la eficiencia en el control de la inflación, en medio de un entorno internacional caracterizado por riesgos, incertidumbres y crecientes presiones externas.

Cadena de producción en la empresa Malpensa Plant Vietnam, con 100% capital japonés. Foto: VNA

Vietnam prioriza calidad y eficiencia en la atracción de inversión extranjera

Vietnam está registrando una tendencia de crecimiento positivo en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), pero ha llegado el momento en que el país necesita priorizar con urgencia la calidad y la eficiencia sustancial de los proyectos en lugar de centrarse únicamente en la escala del capital registrado.