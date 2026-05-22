Lanzan el índice de reputación de empresas agrícolas de Vietnam



Hanoi (VNA) – El Índice de Reputación de Empresas Agrícola de Vietnam (VARI), un programa de evaluación, clasificación y publicación del prestigio de empresas y empresarios del sector agrícola se lanzó oficialmente en Hanoi, durante el foro “Desbloquear el flujo de capital para la agricultura: soluciones crediticias seguras y sostenibles”.



El VARI busca evaluar de forma científica, objetiva y transparente la credibilidad de las empresas agrícolas, creando un sistema de referencia que ayude a consumidores, socios e inversores a identificar negocios responsables y sostenibles.



Según los organizadores, el programa también pretende facilitar el acceso de empresas confiables a capital, mercados y oportunidades de cooperación, en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo un gran desafío para el sector agrícola vietnamita.



De acuerdo con Ho Xuan Hung, presidente de la Asociación General de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, en un contexto en el que el sector agrícola aún enfrenta problemas de falta de transparencia informativa, productos de baja calidad o incumplimientos comerciales en algunos ámbitos, la creación de criterios de evaluación de reputación contribuirá a elevar los estándares éticos de los negocios, fomentar una competencia sana y fortalecer la confianza en el mercado.



Además de las actividades de clasificación, se espera que el VARI funcione como puente entre empresas, inversionistas, instituciones financieras y socios nacionales e internacionales, facilitando a las compañías de buena reputación un mejor acceso a capital, mercados y oportunidades de cooperación.



Por su parte, Nguyen Thi Thu Hien, presidenta del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Economía y Derecho (IIEL) y vicepresidenta de la Red de Empresas Agrícolas de Vietnam (VINGA), consideró necesario adaptar localmente un “Pasaporte ESG” para estandarizar y simplificar los procesos de aprobación de créditos verdes.



La experta afirmó que Vietnam necesita desarrollar un conjunto de indicadores ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) específicos para el sector agrícola, alineados con estándares internacionales de clasificación verde, pero suficientemente accesibles para cooperativas y agricultores de gran escala. Estos indicadores deberían medirse mediante criterios técnicos concretos, como el ahorro de agua o la reducción de emisiones de carbono.



Expertos señalaron que la falta de garantías, la pequeña escala productiva y los riesgos climáticos dificultan el financiamiento, especialmente en áreas como la agricultura verde, orgánica y de alta tecnología, que requieren inversiones a largo plazo.



También destacaron la necesidad de fortalecer la transparencia, mejorar la verificación de socios comerciales internacionales y ampliar el papel de los bancos más allá del crédito tradicional, incluyendo garantías y gestión de riesgos.



Thu Hien propuso adaptar un “pasaporte ESG” para el sector agrícola, con indicadores medibles como ahorro de agua y reducción de emisiones de CO₂, para facilitar el acceso a créditos verdes.



El VARI y su portal digital www.vari.org.vn buscan además promover un entorno más transparente, competitivo y sostenible para la agricultura vietnamita en las cadenas de valor globales./.





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