Ciudad Ho Chi Minh endurece controles contra productos falsificados

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh intensifican la lucha contra la comercialización de productos falsificados y las violaciones de propiedad intelectual, especialmente en zonas consideradas críticas como el mercado Ben Thanh y el centro comercial Saigon Square.



Desde comienzos de 2026, las fuerzas de Gestión de Mercado de la urbe han inspeccionado y sancionado 882 casos relacionados con mercancías falsificadas e imitaciones de marcas, con la incautación de más de 77.100 productos -entre ellos calzado, cosméticos, ropa, repuestos de motocicletas y accesorios para teléfonos- valorados en alrededor de 384.000 dólares.



La información fue divulgada por Nguyen Quang Huy, subdirector de la Subdirección de Gestión de Mercado de Ciudad Ho Chi Minh, durante una rueda de prensa sobre la situación socioeconómica organizada el 21 de mayo por el Comité Popular municipal.



Según el funcionario, la lucha contra el comercio de productos falsos y las infracciones a la propiedad intelectual ha sido definida como una tarea prioritaria y permanente en 2026, en un contexto donde este tipo de mercancías continúa vendiéndose abiertamente en áreas céntricas de la ciudad.



En lo que va del año, las autoridades han impuesto multas por más de 194.000 dólares y trasladado a los órganos de investigación dos casos con indicios de delito. Solo en Ben Thanh y Saigon Square se detectaron 71 infracciones, con la incautación de 1.574 artículos falsificados valorados en más de 16.000 dólares, además de multas superiores a 11.600 dólares y la destrucción total de los productos decomisados.



Durante una campaña intensiva desarrollada entre el 7 y el 20 de mayo de 2026, la Subdirección de Gestión de Mercado procesó otros 138 casos relacionados con falsificaciones y vulneraciones de propiedad intelectual, decomisando 7.287 productos valorados en unos 175.000 dólares.



En esa operación, las autoridades sancionaron 86 casos con multas cercanas a los 31.600 dólares y remitieron un expediente a los órganos de investigación por posibles responsabilidades penales. En Ben Thanh y Saigon Square fueron detectadas además ocho nuevas infracciones, con 213 productos falsificados confiscados por un valor superior a 1.600 dólares y multas de más de 2.100 dólares.



Las autoridades municipales señalaron que la ciudad continuará reforzando las inspecciones, incluso fuera del horario laboral y durante días festivos, bajo el principio de que “cada día es una jornada de máxima vigilancia”. Paralelamente, se impulsa el uso de tecnologías digitales y bases de datos para mejorar el monitoreo del mercado y detectar con mayor rapidez las actividades ilícitas.



Asimismo, las fuerzas de control mantendrán la coordinación con la policía, administraciones de mercados y gobiernos locales para realizar operativos simultáneos en los principales focos de venta de mercancías falsificadas.



La Subdirección de Gestión de Mercado también exigirá que todos los comerciantes firmen compromisos de no comercializar productos falsificados o que infrinjan derechos de propiedad intelectual, mientras se reforzarán los controles sobre plataformas de comercio electrónico, redes sociales y canales de venta informales.



Las autoridades advirtieron que los casos reincidentes o de gran escala serán tratados con severidad. Los expedientes relacionados con mercancías falsificadas valoradas en más de 7.600 dólares o con múltiples reincidencias serán remitidos a los órganos judiciales para evaluar posibles responsabilidades penales./.

VNA