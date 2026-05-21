Economía

Máximo dirigente de Vietnam insta a desarrollar la industria de materiales

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a desarrollar la industria de materiales del país hacia una dirección verde, sostenible y autónoma, con capacidad de competitividad internacional y adaptada a los compromisos globales, protegiendo al mismo tiempo los más altos intereses nacionales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a desarrollar la industria de materiales. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a desarrollar la industria de materiales. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a desarrollar la industria de materiales del país hacia una dirección verde, sostenible y autónoma, con capacidad de competitividad internacional y adaptada a los compromisos globales, protegiendo al mismo tiempo los más altos intereses nacionales.

Al presidir una sesión de trabajo con la Comisión Central de Políticas y Estrategias y varios ministerios y sectores pertinentes sobre la orientación del desarrollo de este sector, el mandatario enfatizó que la industria de materiales constituye una rama fundamental y estratégica en el proceso de industrialización y modernización nacional.

Subrayó que el desarrollo debe enfocarse en áreas clave y organizarse en tres niveles: consolidar y actualizar los materiales base, concentrar avances en los materiales estratégicos y preparar desde temprano los materiales del futuro.

vnanet-tl-toan-canh.jpg
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a desarrollar la industria de materiales. (Foto: VNA)


To Lam puntualizó que, a nivel general, Vietnam no carece de recursos naturales ni de demanda, sino que las mayores deficiencias radican en la tecnología central, la capacidad de procesamiento profundo, las empresas líderes, el ecosistema de investigación y comercialización, y una estrategia integrada lo suficientemente fuerte para organizar la cadena de valor nacional.

En este sentido, exigió una transición drástica de la mera explotación de recursos hacia el procesamiento profundo, el dominio tecnológico y la elevación del valor agregado interno, tomando como pilares del desarrollo a la ciencia-tecnología, los estándares técnicos, los recursos humanos de alta calidad y las empresas vietnamitas.

Con este propósito, el jefe de Estado encomendó al Comité del Partido Comunista de Vietnam en el Gobierno liderar la elaboración de la Estrategia para de desarrollo de la industria de materiales del país hasta 2030, con visión hacia 2045, para su pronta promulgación. La estrategia debe reflejar una visión a largo plazo, con metas claras, hojas de ruta viables y asignación precisa de responsabilidades.

Asimismo, instó a definir un catálogo de materiales estratégicos nacionales, un mapa de la dependencia de las importaciones y un mapa de la capacidad interna, priorizando a corto plazo cinco grupos clave: materiales de tierras raras, semiconductores, materiales para baterías y almacenamiento de energía, nuevos materiales y materiales de construcción de nueva generación.

En cuanto a las políticas, el mandatario sugirió cambiar el enfoque de los apoyos aislados hacia la creación de mercados y el encargo estatal de productos específicos con estándares técnicos y canales de aplicación claros, además de establecer mecanismos de prueba controlados y regulaciones de propiedad intelectual que distribuyan los beneficios de manera justa entre científicos y empresas.

Para solucionar los problemas urgentes del mercado de materiales de construcción, To Lam solicitó asegurar de forma transparente el suministro de arena, piedra, cemento y acero para proyectos de inversión pública, transporte y vivienda, promoviendo el uso de materiales verdes, reciclados y alternativos que cumplan con los estándares exigidos.

Respecto a minerales importantes como tierras raras, bauxita, titanio, wolframio, grafito y piedra caliza, ordenó revisar estrictamente el estado de explotación para evitar la pérdida de recursos, erradicar la exportación de materias primas brutas y proteger el medio ambiente, sin dejar los recursos inactivos por falta de políticas o tecnologías.

En la reunión, a la que asistieron altos miembros del Buró Político y dirigentes gubernamentales, el mandatario también instruyó a la Comisión Central de Políticas y Estrategias asimilar las opiniones vertidas para perfeccionar el informe que será presentado ante el Buró Político, sentando las bases para guiar de manera integral el desarrollo de esta industria vital./.

VNA
#Vietnam #To Lam #industria de materiales #tierras raras #semiconductores #bauxita #industrialización #minería sostenible
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

La fábrica Intel Products Vietnam (IPV) en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Intel expande operaciones de semiconductores en Vietnam

Intel Corporation, mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, ha traslado una parte de su línea de producción desde Costa Rica al Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, como parte de su estrategia global de reestructuración de la fabricación destinada a optimizar la eficiencia y mejorar la competitividad.

TAZMO Vietnam Company, una empresa de capital 100% japonés ubicada en el Parque Industrial de Long Hau, en la provincia de Tay Ninh, es una de las pioneras en la fabricación de robots y equipos de alta tecnología para la industria de semiconductores. (Foto: VNA)

Vietnam aplicará la lista de 10 grupos tecnológicos estratégicos a partir del 1 de julio

Vietnam aprobó una nueva estrategia nacional de tecnologías estratégicas que entrará en vigor en julio de 2026. La iniciativa impulsada por el primer ministro Le Minh Hung prioriza inteligencia artificial, semiconductores, redes 5G, robótica, biotecnología, energía limpia y computación cuántica para fortalecer la innovación, la autonomía tecnológica y el crecimiento económico del país.

Ver más

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam e India impulsan comercio electrónico transfronterizo

El Foro sobre el comercio electrónico transfronterizo entre Vietnam e India se llevó a cabo recientemente en Nueva Delhi, con la participación de numerosos representantes de agencias de gestión, asociaciones industriales, empresas de logística y de tecnología financiera, plataformas tecnológicas y startups de los dos países.

Fabricación de piezas mecánicas auxiliares en la fábrica de maquinaria de precisión Duy Khanh, barrio de Tang Nhon Phu, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: sggp.org.vn

Desbloquean el acceso al capital para Pymes vietnamitas

En medio de impulso al sector privado en Vietnam, la comunidad empresarial espera que el sistema bancario implemente soluciones más flexibles para que los recursos financieros lleguen a las empresas adecuadas en el momento oportuno.

La exportación es uno de los elementos impulsores de la economía de Vietnam. Foto ilustrativa: VNA

Fitch Ratings evalúa positivamente base económica de Vietnam

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings valoró altamente los esfuerzos de Vietnam en la gestión macroeconómica, el mantenimiento de una base de crecimiento positiva, la estabilidad de la macroeconomía y la eficiencia en el control de la inflación, en medio de un entorno internacional caracterizado por riesgos, incertidumbres y crecientes presiones externas.

Cadena de producción en la empresa Malpensa Plant Vietnam, con 100% capital japonés. Foto: VNA

Vietnam prioriza calidad y eficiencia en la atracción de inversión extranjera

Vietnam está registrando una tendencia de crecimiento positivo en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), pero ha llegado el momento en que el país necesita priorizar con urgencia la calidad y la eficiencia sustancial de los proyectos en lugar de centrarse únicamente en la escala del capital registrado.