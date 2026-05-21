Máximo dirigente de Vietnam insta a desarrollar la industria de materiales

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a desarrollar la industria de materiales del país hacia una dirección verde, sostenible y autónoma, con capacidad de competitividad internacional y adaptada a los compromisos globales, protegiendo al mismo tiempo los más altos intereses nacionales.



Al presidir una sesión de trabajo con la Comisión Central de Políticas y Estrategias y varios ministerios y sectores pertinentes sobre la orientación del desarrollo de este sector, el mandatario enfatizó que la industria de materiales constituye una rama fundamental y estratégica en el proceso de industrialización y modernización nacional.



Subrayó que el desarrollo debe enfocarse en áreas clave y organizarse en tres niveles: consolidar y actualizar los materiales base, concentrar avances en los materiales estratégicos y preparar desde temprano los materiales del futuro.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a desarrollar la industria de materiales. (Foto: VNA)



To Lam puntualizó que, a nivel general, Vietnam no carece de recursos naturales ni de demanda, sino que las mayores deficiencias radican en la tecnología central, la capacidad de procesamiento profundo, las empresas líderes, el ecosistema de investigación y comercialización, y una estrategia integrada lo suficientemente fuerte para organizar la cadena de valor nacional.



En este sentido, exigió una transición drástica de la mera explotación de recursos hacia el procesamiento profundo, el dominio tecnológico y la elevación del valor agregado interno, tomando como pilares del desarrollo a la ciencia-tecnología, los estándares técnicos, los recursos humanos de alta calidad y las empresas vietnamitas.



Con este propósito, el jefe de Estado encomendó al Comité del Partido Comunista de Vietnam en el Gobierno liderar la elaboración de la Estrategia para de desarrollo de la industria de materiales del país hasta 2030, con visión hacia 2045, para su pronta promulgación. La estrategia debe reflejar una visión a largo plazo, con metas claras, hojas de ruta viables y asignación precisa de responsabilidades.



Asimismo, instó a definir un catálogo de materiales estratégicos nacionales, un mapa de la dependencia de las importaciones y un mapa de la capacidad interna, priorizando a corto plazo cinco grupos clave: materiales de tierras raras, semiconductores, materiales para baterías y almacenamiento de energía, nuevos materiales y materiales de construcción de nueva generación.



En cuanto a las políticas, el mandatario sugirió cambiar el enfoque de los apoyos aislados hacia la creación de mercados y el encargo estatal de productos específicos con estándares técnicos y canales de aplicación claros, además de establecer mecanismos de prueba controlados y regulaciones de propiedad intelectual que distribuyan los beneficios de manera justa entre científicos y empresas.



Para solucionar los problemas urgentes del mercado de materiales de construcción, To Lam solicitó asegurar de forma transparente el suministro de arena, piedra, cemento y acero para proyectos de inversión pública, transporte y vivienda, promoviendo el uso de materiales verdes, reciclados y alternativos que cumplan con los estándares exigidos.



Respecto a minerales importantes como tierras raras, bauxita, titanio, wolframio, grafito y piedra caliza, ordenó revisar estrictamente el estado de explotación para evitar la pérdida de recursos, erradicar la exportación de materias primas brutas y proteger el medio ambiente, sin dejar los recursos inactivos por falta de políticas o tecnologías.



En la reunión, a la que asistieron altos miembros del Buró Político y dirigentes gubernamentales, el mandatario también instruyó a la Comisión Central de Políticas y Estrategias asimilar las opiniones vertidas para perfeccionar el informe que será presentado ante el Buró Político, sentando las bases para guiar de manera integral el desarrollo de esta industria vital./.