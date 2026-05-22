Economía

Vietnam emerge como destino atractivo para inversionistas en período 2026-2035

Vietnam se consolida como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera gracias a su estabilidad política, ubicación estratégica y crecimiento económico sostenido

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El sitio especializado en logística morethanshipping.com, con sede en Estados Unidos, afirmó recientemente que Vietnam está emergiendo como un destino atractivo para la inversión durante el período 2026-2035 gracias a su ubicación estratégica, estabilidad política y perspectivas positivas de crecimiento.

Según el análisis, Vietnam se sitúa en importantes rutas marítimas regionales, entre ellas el eje Este-Oeste, que conecta América, Oriente Medio, India y Europa, así como el eje Norte-Sur, que une China con el Sudeste Asiático. Con unos 3.200 kilómetros de costa y 114 puertos marítimos, incluidos varios de aguas profundas, el país posee ventajas significativas en logística y comercio exterior.

El artículo señaló que la presencia de numerosas empresas chinas y surcoreanas en Vietnam fortalece la conexión con las cadenas regionales de suministro y facilita la transferencia de tecnología, procesos y estándares de producción.

Morethanshipping.com destacó que, pese a los desafíos globales y los desastres naturales registrados en 2025, la economía vietnamita mantuvo un sólido crecimiento del 8,02%, reforzando así la confianza de los inversionistas extranjeros. Vietnam se está convirtiendo en una opción atractiva para las empresas que buscan diversificar sus operaciones en Asia y aprovechar las ventajas derivadas de los acuerdos de libre comercio (TLC), la capacidad manufacturera y el potencial del mercado.

El artículo también subrayó el papel de las relaciones comerciales entre Vietnam y Estados Unidos, junto con incentivos como el Acuerdo Comercial Bilateral y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Muchas empresas consideran al país indochino un destino seguro o complementario para actividades de manufactura, ensamblaje y servicios en Asia.

De acuerdo con el análisis, Vietnam está entrando en una etapa clave de desarrollo, orientada al crecimiento de alta calidad, la transformación digital y el desarrollo sostenible. El Gobierno prioriza sectores de alta tecnología como electrónica, tecnología digital, automóviles, ferrocarriles y construcción naval, al tiempo que impulsa nuevos campos como semiconductores, robótica, automatización e inteligencia artificial (IA).

Vietnam aspira a convertirse para 2030 en el segundo mayor mercado de comercio electrónico del Sudeste Asiático y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación.

Morethanshipping.com enfatizó especialmente dos factores que aumentan el atractivo de Vietnam, a saber, la estabilidad política y el fuerte impulso de crecimiento. El país cuenta con un mecanismo de gestión flexible, bajas barreras a la inversión y políticas preferenciales competitivas.

Además, con una fuerza laboral joven y numerosa, Vietnam se propone mantener un crecimiento promedio del PIB superior al 8% anual durante el período 2026-2030 y elevar el ingreso per cápita a alrededor de 8.500 USD para 2030, puntualizó./.

VNA
#crecimiento económico #comercio electrónico #relaciones comerciales
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