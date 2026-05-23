Economía

Vietnam impulsa cooperación comercial con México en Expo ANTAD 2026

Empresas mexicanas y latinoamericanas mostraron interés en productos vietnamitas durante Expo ANTAD 2026 en Guadalajara.

Empresas internacionales visitan el stand vietnamita. (Fuente: VNA)
Empresas internacionales visitan el stand vietnamita. (Fuente: VNA)

Ciudad de México (VNA) - La participación de Vietnam en la Expo ANTAD 2026, celebrada recientemente en Guadalajara, estado mexicano de Jalisco, despertó un amplio interés entre empresarios mexicanos y latinoamericanos por los productos vietnamitas y las oportunidades de cooperación e inversión con la economía de más rápido crecimiento del Sudeste Asiático.

Según el Comité Organizador, Expo ANTAD 2026 es una de las mayores plataformas comerciales de los sectores minorista, supermercadista, hotelero y gastronómico de México y América Latina, y reunió a más de mil 800 empresas procedentes de 70 países.

En el marco del evento, la Oficina Representativa de Comercio de Vietnam en México organizó un espacio de promoción comercial para presentar el entorno de inversión y negocios del país, su capacidad productiva y sus principales productos de exportación, entre ellos alimentos procesados, productos agrícolas, artículos para el hogar, bienes de consumo y suministros destinados a la cadena global de abastecimiento.

Asimismo, la representación comercial vietnamita sostuvo reuniones de trabajo con numerosos importadores, socios logísticos y grandes cadenas minoristas mexicanas con el objetivo de conocer las necesidades del mercado y explorar posibilidades para ampliar la cooperación con empresas vietnamitas.

Durante la feria, varios importadores y distribuidores mexicanos expresaron su interés en viajar a Vietnam para buscar proveedores directos, ampliar sus redes de socios y establecer cadenas de suministro estables con compañías del país asiático.

Nguyen Thi Trang, jefa de la Oficina Representativa de Comercio de Vietnam en México, señaló que cada vez más empresas mexicanas consideran a Vietnam no solo como un mercado potencial de exportación, sino también como un centro manufacturero altamente competitivo en Asia.

Añadió que las conexiones directas establecidas en ferias especializadas como Expo ANTAD y Vietnam International Sourcing -prevista del 3 al 5 de septiembre próximo en Ciudad Ho Chi Minh- contribuirán a que las empresas de ambas partes superen las diferencias de mercado, aumenten las posibilidades de concretar contratos y construyan relaciones de cooperación a largo plazo.

La funcionaria destacó además que la competencia comercial internacional en México es cada vez más intensa, con una fuerte presencia de empresas procedentes de Asia, Norteamérica y otros mercados.

En ese contexto, consideró necesario reforzar las actividades de promoción comercial, aumentar la presencia directa de empresas vietnamitas en ferias internacionales y proyectar una imagen más profesional, sólida e integral de los productos vietnamitas en América Latina.

De acuerdo con el plan previsto, la Oficina continuará promoviendo actividades comerciales en importantes foros y exposiciones internacionales como el 32º Congreso de Comercio Exterior Mexicano 2026, EXPOCOMER Panamá y Expo ANTAD 2027, con el objetivo de apoyar a las empresas vietnamitas en la expansión de sus redes de socios y en el acceso a los sistemas de distribución de la región latinoamericana.

Según datos oficiales, el intercambio comercial entre Vietnam y México alcanzó los 3,22 mil millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 35,2%./.

VNA
#Vietnam #México #Expo ANTAD 2026 #América Latina
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Resolusión 59: Integración internacional

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