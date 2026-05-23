Economía

Comercio electrónico impulsa nueva etapa de crecimiento para productos vietnamitas

Vietnam fortalece la campaña de consumo de productos nacionales mediante comercio electrónico, livestreams y contenidos digitales que impulsan la competitividad y el valor cultural local.

En una sesión de livestream con conocidos. (Fuente: qdnd.vn)
En una sesión de livestream con conocidos. (Fuente: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) - Tras años de promoción del consumo interno a través de ferias y sistemas tradicionales de distribución, la campaña “Los vietnamitas priorizan el uso de productos vietnamitas” está aprovechando el entorno digital para ampliar el acceso de los consumidores y aumentar el valor y la competitividad de los productos nacionales.​

El comercio electrónico en Vietnam mantiene un sólido crecimiento y se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía digital. En 2025, el mercado alcanzó los 32 mil millones de dólares, lo que representó casi el 12% del total de las ventas minoristas de bienes y servicios, con una tasa de crecimiento anual superior al 20%, una de las más altas del Sudeste Asiático.​

En paralelo al desarrollo de la infraestructura tecnológica, los hábitos de consumo también están evolucionando, con una creciente preferencia por las compras en línea, los pagos sin efectivo y el acceso a productos vinculados a historias culturales y regionales.​

Las transmisiones en vivo de ventas, los videos cortos y los contenidos de experiencia de producto se han convertido en herramientas clave de promoción, especialmente para productos agrícolas y especialidades locales. Programas de livestream realizados en las provincias de Phu Tho y Gia Lai han registrado miles de pedidos en pocas horas, contribuyendo a la expansión de mercados y al impulso de la economía digital.

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La Autoridad de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, organiza un evento de conexión entre oferta y demanda para promover el amor por los productos vietnamitas. (Fuente: qdnd.vn)

Según Nguyen Dinh Kha, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Gia Lai, el livestream ya no es solo una herramienta de entretenimiento, sino una “herramienta estratégica” para resolver la comercialización de productos agrícolas y transformar los métodos tradicionales de negocio.​

Otro modelo destacado es el espacio de exhibición y livestream “Vitalidad de los productos vietnamitas”, ubicado en el número 62 de la calle Trang Tien, en Hanoi, impulsado desde inicios de 2026 por la Autoridad de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno. El programa combina exhibiciones presenciales con transmisiones en directo en las que participan artistas, celebridades y creadores de contenido para ampliar la difusión de los productos vietnamitas. Tras cinco ediciones, se ha consolidado como un punto de promoción cultural y de valorización de los productos nacionales.​

Uno de los principales valores de estos modelos es la asociación de cada producto con historias culturales y regionales. Los consumidores no solo adquieren bienes, sino también los valores tradicionales que representan, desde el té de Thai Nguyen y el chocolate de Lam Dong hasta la salsa de pescado de Ha Tinh.​

Cuando los productos se presentan a través de relatos auténticos, su valor trasciende el precio comercial y se convierte en una expresión de identidad cultural y orgullo local.​

Según previsiones, el mercado vietnamita de comercio electrónico podría alcanzar los 50 mil millones de dólares en 2030. Sin embargo, el crecimiento también plantea desafíos, ya que muchos productos locales aún carecen de estrategias eficaces de comunicación y promoción.​

En el futuro, el Ministerio de Industria y Comercio continuará impulsando programas de promoción comercial vinculados al comercio electrónico y a las ventas en línea, con el objetivo de ampliar los canales de distribución de los productos vietnamitas.

En un contexto de incertidumbre económica global, el mercado interno se consolida cada vez más como un pilar del crecimiento, mientras que el desarrollo del comercio electrónico permitirá ampliar el consumo, estimular la demanda y reforzar la competitividad de las empresas vietnamitas./.

VNA
#Comercio electrónico #Vietnam #Productos vietnamitas
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