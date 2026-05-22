Vietnam y UE impulsan nexos económicos y comerciales

Hanoi (VNA)- El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Hong Dien recibió hoy a una delegación de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam, encabezada por su presidente, Bruno Jaspaert, con motivo de su visita de trabajo al país.



Durante el encuentro, Hong Dien destacó el desarrollo estable y sólido de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea (UE) tras más de 35 años de cooperación. La implementación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA) en los últimos años ha contribuido significativamente a elevar la cooperación comercial bilateral a un nuevo nivel, subrayó.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional recordó que ambas partes elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026, convirtiendo a Vietnam en el primer país de la ASEAN en establecer el más alto nivel de relaciones con la UE. Asimismo, señaló que la UE es actualmente el cuarto socio comercial y el quinto mayor inversionista mundial de Vietnam.





El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Hong Dien y el presidente de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam, Bruno Jaspaert. (Foto: VNA)

Afirmó que Vietnam concede especial importancia al papel y la posición estratégica de la UE, la tercera mayor economía del mundo y pionera en la promoción del desarrollo sostenible, la transición verde, la economía circular, la transformación digital, la transición energética justa y el libre comercio.



Añadió que la Asamblea Nacional continúa perfeccionando el marco institucional y jurídico para construir un entorno transparente y favorable al desarrollo, así como políticas de apoyo destinadas tanto a empresas nacionales como extranjeras, incluidas las europeas presentes en Vietnam.



Para implementar de manera efectiva la Asociación Estratégica Integral Vietnam-UE, Hong Dien propuso al presidente de EuroCham promover visitas recíprocas de delegaciones empresariales, con el fin de explorar nuevas oportunidades de inversión y negocios y profundizar las relaciones económicas y comerciales bilaterales en el marco de la aplicación efectiva del EVFTA.



Vietnam saluda inversiones europeas hacia proyectos de alta tecnología, crecimiento verde, energías renovables, infraestructura de transporte y medio ambiente, ciudades inteligentes y economía marítima, enfatizó.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional solicitó además continuar impulsando la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA) por parte de los seis parlamentos nacionales de la UE que aún no lo han aprobado, con el objetivo de generar un avance integral en la cooperación bilateral.



Asimismo, pidió a la Comisión Europea (CE) levantar próximamente la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos del mar vietnamitas, y reconocer los esfuerzos del en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



Paralelamente, Vietnam espera que EuroCham apoye a las empresas vietnamitas en la adaptación a las nuevas regulaciones europeas, como el mecanismo de ajuste en frontera por carbono y las normas contra la deforestación, además de facilitar cooperación en financiamiento, tecnología y formación de recursos humanos para promover el desarrollo sostenible y la protección ambiental.



Ambas partes también coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación frente a desafíos globales, priorizando la implementación efectiva de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) entre Vietnam y el Grupo Internacional de Socios, del cual forma parte la UE.



Por su parte, Bruno Jaspaert valoró los esfuerzos de Vietnam en materia de reformas institucionales y mejora del entorno jurídico para inversionistas y empresas, factores que, según afirmó, han contribuido a fortalecer el entorno de negocios en el país.



El presidente de EuroCham expresó además su deseo de continuar recibiendo el respaldo del Gobierno, la Asamblea Nacional y las autoridades vietnamitas para la comunidad empresarial europea.



En el encuentro, el vicepresidente de EuroCham, Jean-Jacques Bouflet, afirmó que la UE puede apoyar a Vietnam en financiamiento y transferencia tecnológica para alcanzar sus objetivos de crecimiento rápido y sostenible.



Destacó especialmente que, a través de la iniciativa europea “Global Gateway”, la UE está dispuesta a invertir en infraestructura, conectividad inteligente, transición verde y economía circular./.