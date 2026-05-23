Economía

Reanudan vuelos directos entre Da Nang y Moscú

La ciudad centrovietnamita de Da Nang recibió el primer vuelo directo desde Moscú, fortaleciendo el turismo con Rusia, la CEI y Belarús tras varios años.

Visitantes son recibidos con flores, obsequios y presentaciones artísticas tradicionales de Vietnam. (Fuente: VNA)
Visitantes son recibidos con flores, obsequios y presentaciones artísticas tradicionales de Vietnam. (Fuente: VNA)

Da Nang (VNA) - La ciudad centrovietnamita de Da Nang recibió hoy el primer vuelo directo procedente de Moscú, marcando la reanudación de la conexión aérea entre ambos destinos tras varios años y fortaleciendo la conectividad turística con Rusia, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Belarús.

El vuelo, operado por Anex Tour Vietnam y la aerolínea Vietjet Air, transportó a 377 pasajeros. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Da Nang, los visitantes fueron recibidos con flores, obsequios y presentaciones artísticas tradicionales de Vietnam.

De acuerdo con el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, Da Nang ha registrado un notable crecimiento del número de visitantes procedentes de Rusia y los países de la CEI gracias a diversas campañas de promoción dirigidas a esos mercados.

En los primeros cuatro meses de 2026, la ciudad recibió a más de 142.000 turistas de Rusia y la CEI, cifra equivalente al 3,7% del total de llegadas internacionales y que representa un incremento interanual superior al 20%.

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Visitantes son recibidos con flores, obsequios y presentaciones artísticas tradicionales de Vietnam. (Fuente: VNA)

Este aumento evidencia la eficacia de la estrategia de promoción turística internacional de Da Nang y el creciente interés de los viajeros rusos y de la CEI por los destinos de playa de alta gama que ofrece la ciudad.

Entre las actividades recientes destacan la participación en la Feria Internacional de Turismo MITT Moscú 2026, donde Da Nang fue reconocida como el “Destino más destacado”; encuentros con medios de comunicación y empresas turísticas rusas; la recepción de vuelos inaugurales desde Rusia y la CEI; y la organización de programas famtrip para operadores turísticos internacionales.

Asimismo, Da Nang puso en marcha su primera campaña digital internacional en Yango, una de las principales plataformas tecnológicas y de servicios digitales utilizadas en Rusia y los países de la CEI.

A través de servicios integrados como transporte por aplicación, mapas, búsquedas de ubicaciones y publicidad digital, la ciudad amplió la promoción de su imagen turística entre los usuarios de habla rusa.

Las autoridades turísticas informaron además de un aumento significativo de búsquedas, visitas a sitios web e interacciones en línea procedentes de Rusia, mientras que el ruso figura actualmente entre los idiomas más utilizados en las plataformas informativas turísticas de Da Nang.

La temporada de verano de 2026 también muestra una importante expansión de los vuelos chárter desde Rusia, la CEI y Belarús hacia Vietnam. Entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026, Anex Tour Vietnam prevé conectar 20 ciudades de esos mercados con destinos vietnamitas como Da Nang, Nha Trang, Phan Thiet y Phan Rang, con más de 250.000 pasajeros estimados.

En particular, para Da Nang, la empresa proyecta operar vuelos desde 12 ciudades de Rusia, la CEI y Belarús entre el 16 de abril y el 31 de octubre, incluidas Moscú, Vladivostok, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Kazán, Khabarovsk, Minsk, Astana y Almaty. Durante la temporada alta de verano, se prevé la llegada de unos 68.160 visitantes procedentes de estos mercados.

Nguyen Thi Hong Tham, directora del Centro de Promoción Turística de Da Nang, afirmó que el incremento de vuelos desde Rusia, la CEI y Belarús no solo contribuye a diversificar los mercados internacionales de la ciudad, sino que también refleja la creciente confianza de las empresas turísticas internacionales en el atractivo y la capacidad del destino.

En medio de la recuperación gradual y la reestructuración del turismo mundial, Da Nang continúa consolidándose como un destino seguro, atractivo y rico en experiencias para los viajeros internacionales./.

VNA
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