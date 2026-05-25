Vietnam y China abren una nueva ruta logística ferroviaria transfronteriza

Beijing (VNA)- Vietnam y China pusieron recientemente en operación una nueva ruta logística transfronteriza, con el objetivo de mejorar la conectividad del transporte y promover el intercambio comercial entre ambos países.



El Grupo Ferroviario de Nanning, China, informó que el 23 de mayo un tren de contenedores que transportaba 170 toneladas de hidróxido de calcio partió de la estación de Guigang, en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. El convoy atravesó el puerto ferroviario internacional de Nanning para realizar operaciones de transbordo antes de continuar hacia la estación de Yen Vien, en Vietnam.



Se trata de una nueva ruta logística transfronteriza inaugurada tras la apertura del corredor “Liuzhou – Nanning – Vietnam”.



Un representante del Centro Logístico Ferroviario de Zhanjiang, dependiente del sistema ferroviario de Nanning, señaló que el modelo de transporte mediante trenes intermodales permite una mayor flexibilidad operativa y una capacidad de adaptación más elevada.



Además, facilita el transporte integrado entre múltiples regiones y rutas, respondiendo así a las diversas necesidades logísticas de las empresas y ampliando el mercado de transporte entre China y Vietnam.



Con el fin de garantizar un funcionamiento estable y fluido de la nueva ruta, el sector ferroviario chino reforzó la coordinación entre las compañías ferroviarias, las autoridades aduaneras y las empresas involucradas.



Las entidades pertinentes elaboraron de forma proactiva planes de carga de contenedores y optimizaron los procedimientos de transbordo, contribuyendo a que las mercancías exportadas por empresas chinas lleguen de manera más eficiente a los pasos fronterizos.



La incorporación de esta nueva conexión de transporte es considerada un paso importante para crear un corredor logístico más estable y eficiente para el comercio entre Guangxi y Vietnam, al tiempo que fortalece la conectividad dentro de la cadena de suministro regional.



En el futuro próximo, el sistema ferroviario de Nanning continuará mejorando la calidad de los servicios ferroviarios intermodales entre Vietnam y China, impulsando el desarrollo de modelos de transporte multimodal y reforzando la integración comercial regional./.

VNA