Economía verde podría aportar más de 10 por ciento al PIB de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La economía verde podría aportar más del 10 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam para el año 2030, además de generar cientos de miles de nuevos puestos de trabajo.



La información fue compartida hoy en Ciudad Ho Chi Minh durante la ceremonia de anuncio de la Exposición de Innovación Verde y Estilo de Vida (Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026), organizada por el Centro de Startups de Innovación de la urbe (SIHUB) en coordinación con Gallery Architecture & Materials.



De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación de Arquitectos de Vietnam y fundador de Gallery Architecture & Materials, Nguyen Thu Phong, ante la rápida urbanización que experimenta el país indochino, la demanda de espacios residenciales verdes y saludables resulta cada vez más urgente.



Frente a esta tendencia, la combinación entre el diseño urbano, las obras de construcción, el paisaje y la tecnología está abriendo un nuevo enfoque para el entorno habitacional en las ciudades.



En el período 2026-2035, se pronostica que el mercado global de hogares inteligentes y vida verde crecerá a un ritmo de entre el 18 y el 27 por ciento anual, mientras que el sector mundial de energía renovable alcanzará unos dos billones de dólares para 2030.



Con respecto a Vietnam, Nguyen Thu Phong señaló que numerosos proyectos de energía eólica marina, hidrógeno verde y ciudades inteligentes están abriendo un gran espacio para las industrias de tecnología verde, Internet de las Cosas (IoT), energía limpia y materiales sostenibles, registrándose actualmente más de 40 proyectos de urbes inteligentes en todo el territorio nacional.



La feria Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026 se llevará a cabo del 17 al 19 de julio en la sede del SIHUB, reuniendo a más de 50 empresas y startups enfocadas en tecnología inteligente, materiales de paisaje, energía limpia, vegetación ecológica, diseño arquitectónico y soluciones de cuidado de la salud.



El evento comprenderá cuatro actividades principales: un espacio de exhibición de soluciones urbanas tecnológicas, un foro sobre tendencias de negocios, un programa de conexión empresarial con inversionistas y una serie de seminarios y cursos de capacitación para empresas emergentes.



Al respecto, el subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Trong Tuyen, afirmó que el desarrollo urbano hacia un modelo verde, inteligente y sostenible se ha convertido en una tendencia inevitable.



El funcionario puntualizó que los sectores presentes en la exposición constituyen pilares importantes en la estrategia de desarrollo sostenible del país, contribuyendo a la meta de reducción de emisiones para alcanzar el cero neto (Net Zero) en 2050 y elevar la calidad de vida de los ciudadanos./.

VNA