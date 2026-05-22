Vietnam diversifica mecanismos financieros para la conservación de la naturaleza

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Vietnam avanza en la diversificación de los mecanismos financieros destinados a fortalecer los recursos para la conservación de la naturaleza y la restauración de los ecosistemas.



Así lo destacó el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Nguyen Quoc Tri, durante un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Diversidad Biológica 2026, celebrado este 22 de mayo en el sitio patrimonial mundial Con Son - Kiep Bac, en la ciudad de Hai Phong.



El evento fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en coordinación con el Comité Popular de Hai Phong y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam, bajo el lema “Acción local para un impacto global”. El mensaje central subrayó que los objetivos globales de conservación y uso sostenible de la biodiversidad solo pueden materializarse mediante acciones concretas, medibles y respaldadas con recursos en cada localidad, ecosistema y comunidad.



De acuerdo con las autoridades, Vietnam ha alcanzado avances relevantes en la protección de la naturaleza y la recuperación de los ecosistemas. Actualmente, el país cuenta con 180 áreas protegidas terrestres y marinas, que abarcan más de 2,67 millones de hectáreas, mientras que la cobertura forestal se mantiene estable por encima del 42%. Paralelamente, ecosistemas como los manglares, humedales, arrecifes de coral, praderas marinas y zonas costeras han venido recuperándose de forma gradual.



El país también continúa ampliando su presencia en redes internacionales de conservación, con múltiples sitios Ramsar, reservas de la biosfera y parques patrimoniales de la ASEAN reconocidos oficialmente. Asimismo, se ha reforzado la protección de especies silvestres en peligro y se ha perfeccionado el marco legal y la coordinación intersectorial en materia de biodiversidad.



En la ceremonia, el viceministro Nguyen Quoc Tri reafirmó el compromiso de Vietnam con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial Kunming–Montreal, destacando que la protección de la naturaleza debe constituir la base del desarrollo sostenible, el crecimiento verde y la mejora de la calidad de vida de la población.



En esta línea, Vietnam está ampliando los mecanismos de financiación para la conservación. Además del sistema de pago por servicios ambientales forestales, que moviliza cada año miles de millones de dongs para la protección y el desarrollo de los bosques, el país impulsa iniciativas como el financiamiento para la biodiversidad, los créditos de carbono, las asociaciones público-privadas, el turismo basado en la naturaleza y la inversión del sector privado.



Asimismo, se promueve un enfoque de participación social amplia, con la implicación de comunidades locales, empresas y organizaciones sociales en la conservación de la biodiversidad.



De cara al futuro, las autoridades priorizarán el fortalecimiento de la capacidad de implementación a nivel local, especialmente en gobiernos de base, unidades de gestión de áreas protegidas y comunidades. También se impulsará la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en la gestión de los recursos naturales, mediante herramientas como sistemas de información geográfica (GIS), teledetección, cámaras trampa, eDNA, drones y sistemas inteligentes de monitoreo.



Por su parte, la representante residente adjunta del PNUD en Vietnam, Francesca Nardini, reconoció los esfuerzos del país en materia de conservación, aunque advirtió que la biodiversidad sigue bajo presión creciente debido a los cambios en el uso del suelo, la contaminación, la explotación no sostenible de los recursos y el cambio climático.



Subrayó la necesidad de reforzar la gobernanza ambiental, mejorar la aplicación de la ley, optimizar los sistemas de datos y monitoreo, así como mantener inversiones sostenidas tanto en los ecosistemas como en las comunidades que dependen de ellos.



El PNUD reiteró su compromiso de acompañar a Vietnam en el fortalecimiento institucional, la movilización de recursos financieros y la expansión de soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo la restauración y gestión sostenible de bosques, manglares, humedales y ecosistemas costeros.



Desde el ámbito local, el vicepresidente permanente del Comité Popular de Hai Phong, Le Anh Quan, señaló que la ciudad cuenta con más de 22.000 hectáreas de bosques, 10 tipos de ecosistemas característicos y más de 4.000 especies de flora y fauna, además de 207 recursos genéticos raros y endémicos.



En este contexto, Hai Phong continuará reforzando la protección de los ecosistemas naturales, el control estricto de actividades que amenacen la biodiversidad, la expansión de la reforestación de manglares y la sanción firme contra la caza y el comercio ilegal de fauna silvestre.



Tras la ceremonia, las autoridades y la población liberaron más de 20.000 peces para contribuir a la regeneración de los recursos acuáticos y participaron en la plantación de árboles en la zona del lago Con Son./.

VNA